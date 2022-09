E’ Paul Pogba il calciatore più pagato della Juventus nella stagione 2022/23. Il dato emerge dall’analisi di Calcio e Finanza sugli stipendi del club bianconero nella stagione appena iniziata. I giocatori che compongono la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri mettono insieme ingaggi netti per 97,3 milioni di euro, che si traducono in ingaggi lordi pari a 158,08 milioni di euro circa.

Juventus stipendi 2022 2023 – Monte ingaggi in calo

Nel complesso, il monte ingaggi è calato se confrontato al dato complessivo per la stagione 2021/22, che tiene conto anche delle operazioni in entrata e in uscita a gennaio 2022. Lo scorso anno, il dato lordo sui salari recitava 168,53 milioni di euro lordi, oltre 10 milioni di euro in più rispetto a quello da noi calcolato per la stagione in corso.

Per stilare la classifica degli ingaggi degli uomini guidati da Massimiliano Allegri in questa stagione abbiamo utilizzato le cifre degli stipendi pubblicate nelle passate stagioni da La Gazzetta dello Sport. L’analisi è stata poi integrata con i salari dei nuovi calciatori arrivati nel mercato estivo e aggiustando le cifre dei contratti che sono stati rinnovati.

Per il calcolo dello stipendio lordo, abbiamo considerato gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita per tutti quei giocatori che ne possono potenzialmente beneficiare (cioè quei calciatori che hanno avuto la residenza fiscale fuori dall’Italia almeno nei due anni precedenti al loro arrivo in Serie A e che mantengano la residenza fiscale nel nostro Paese per almeno due anni dal loro arrivo).

Come detto, in questa stagione il primato spetta a Paul Pogba il ruolo di primatista, dopo che nell’ultima stagione lo scettro era stato conquistato da Matthijs de Ligt, poi ceduto al Bayern Monaco. Sul podio, a pari merito, anche il trio Paredes, Rabiot e Vlahovic (tutti a quota 7 milioni netti), mentre chiudono al terzo posto, in termini di cifre, Leonardo Bonucci e Wojciech Szczesny, entrambi a 6,5 milioni.

Juventus stipendi 2022 2023 – Paredes punta la vetta

GIOCATORE NETTO LORDO Pogba* 8 10,48 Paredes* 7 9,17 Rabiot* 7 9,17 Vlahovic 7 12,95 Bonucci 6,5 12,03 Szczesny 6,5 12,03 Alex Sandro 6 11,10 Di Maria* 6 7,86 Bremer 5 9,25 Chiesa 5 9,25 Cuadrado 5 9,25 Danilo* 4 5,24 Milik 3,5 6,48 Rugani 3,5 6,48 Locatelli 3 5,55 Kean* 2,5 3,28 Kostic* 2,5 3,28 McKennie* 2,5 3,28 De Sciglio 1,5 2,78 Perin 1,5 2,78 Kaio Jorge* 1,2 1,57 Fagioli 1 1,85 Gatti 1 1,85 Miretti 0,3 0,56 Pinsoglio 0,3 0,56 TOTALE 97,3 158,08 *sgravi previsti dal Decreto Crescita

Cifre in milioni di euro; elaborazione CF su dati Gazzetta

In graduatoria seguono poi Alex Sandro e Di Maria, entrambi a quota 6 milioni netti, e ancora tre giocatori che arrivano a quota 5 milioni: la new entry Gleison Bremer, oltre a Federico Chiesa e al veterano Juan Cuadrado. Tra i nuovi arrivati nel 2022/23 – escluso il già citato Pogba – lo stipendio più pesante è quello di Leandro Paredes, che guadagnerebbe 7 milioni netti.

Nonostante diversi nuovi innesti dagli stipendi importanti, la Juventus ha potuto contenere il monte ingaggi – facendo anche registrare un calo – grazie alle tante uscite di calciatori il cui peso sui conti era tutt’altro che indifferente. Si va dai giocatori in scadenza come Chiellini, Dybala e Bernardeschi, a quelli che si trovavano alla Juve in prestito, come Morata, e ancora a coloro che sono stati ceduti come Kulusevski, Zakaria, Bentancur, Arthur o Pellegrini.