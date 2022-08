Fra closing in arrivo con RedBird e cause legali con soci attuali ed ex-azionisti il mese di settembre sarà caldissimo per il fondo Elliott sul fronte Milan. Come riporta Il Sole 24 Ore, si partirà già dai primi giorni del mese.

Il prossimo 5 settembre la battaglia legale tra l’ex-proprietario del club, Yonghong Li, ed il fondo statunitense potrebbe fare registrareun primo importante verdetto. Infatti, in quel giorno è prevista in Lussemburgo l’udienza nella quale il giudice dovrà decidere se mantenere il sequestro giudiziario di 364 milioni, ottenuto un mese fa dai legali di Yonghong Li, oppure se accogliere il ricorso del fondo statunitense che vuole tornare ad avere la disponibilità della somma.

La causa di Mr Li è stata avviata nel maggio 2021. Yonghong Li chiede di essere risarcito per quanto successo nel luglio 2018, quando perse la proprietà del Milan, a favore di Elliott, a causa del mancato aumento di capitale di una tranche di 32,3 milioni, dopo che il fondo americano gliene aveva prestati 303 nel 2017 per il closing con Silvio Berlusconi. Il sequestro di 364 milioni a favore di Mr Li è stato ottenuto nel luglio scorso. Elliott ha fatto ricorso contro il sequestro, rivendicando che l’escussione del pegno sul club è stata fatta nel 2018 rispettando la legge.

L’udienza avviene a ridosso del possibile closing con RedBird, che, nel maggio scorso ha firmato un primo accordo con Elliott per entrare nel capitale del club rossonero. Nonostante il presidente del Tolosa – altro club di proprietà di RedBird – abbia parlato del 6 settembre come data del closing, da fonti vicine al club fanno sapere che la data non è confermata e che tutto avverrà comunque entro il prossimo mese.