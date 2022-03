Ricavi in calo nel primo semestre per l’Inter per quanto riguarda sponsor e diritti televisivi. È quanto emerge dalla relazione al 31 dicembre di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra.

I ricavi “adjusted” sono diminuiti di 72 milioni di euro (-35,6%) a 130,2 milioni di euro per i sei mesi chiusi al 31 dicembre 2021, rispetto ai 202,266 milioni di euro per i tre mesi chiusi al 31 dicembre 2020. Su base pro-forma (non considerando, quindi, lo spostamento di una parte dei ricavi della stagione 2019/20 nel bilancio 2020/21) invece l’Inter registra una diminuzione di 33,9 milioni di euro (un calo del 20,7%).

Nel dettaglio, i ricavi da diritti tv diretti sono diminuiti di 3,5 milioni di euro (-44,1%) a 4,4 milioni di euro e da diritti tv indiretti (quindi Serie A e Champions League) sono scesi da 149,4 a 100,2 milioni di euro. L’Inter afferma di aspettarsi ricavi per un minimo di 72 milioni di euro dalla Serie A nel 2021/22 e di 59,5 milioni di euro dalla UEFA, con potenziale di crescita in base al percorso del club in Champions League.

I ricavi da sponsorizzazione sono passati da 52,2 a 30 milioni di euro (su base pro-forma da 37,7 a 30 milioni), in particolare per la diminuzione dei proventi dalle sponsorizzazioni regionali. I ricavi da sponsor di maglia, su base pro-forma, sono passati da 5,2 a 12,3 milioni grazie ai nuovi sponsor (Socios.com, Zytara/Digitalbits e Lenovo), mentre i ricavi da sponsorizzazioni tecniche – guardando il dato pro-forma – sono in linea con l’anno scorso, pari a 6,3 milioni.

Infine, i ricavi da sponsorizzazioni EU/Global sono stati pari a 6,8 milioni di euro, mentre i ricavi da accordi regionali sono passati da 18 milioni nel primo semestre del 2020 a 4,6 milioni nel primo semestre del 2021.

IMPORTANTE: In qualità di Affiliato Amazon, Calcio e Finanza riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Calcio e Finanza riceve una commissione per ogni utente, con diritto di usufruire del periodo gratuito di 30 giorni di Amazon Prime, che da www.calcioefinanza.it si iscrive a Prime attraverso PrimeVideo.com. Registrandoti ad Amazon Prime Video attraverso il precedente link puoi pertanto contribuire a sostenere il progetto editoriale di Calcio e Finanza. Grazie.