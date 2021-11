Si completa ufficialmente il parco maglie della Roma di José Mourinho. Nelle prossime ore il club giallorosso svelerà ufficialmente la terza divisa da gioco per la stagione 2021/22, realizzata anche in questo caso dal nuovo sponsor tecnico New Balance.

Dopo aver presentato la quarta maglia – in anticipo per questioni di opportunità – ora la società rivela una nuova divisa prevalentemente gialla, della quale hanno iniziato già a circolare le prime foto: a spiccare – sottolinea Il Tempo – sono il colore giallo e la fascia obliqua formata da due strisce rossoblù.

Le maniche della maglia saranno di colore blu, mentre sul petto apparirà l’iconico lupetto di Piero Gratton come stemma, in sostituzione del classico logo dell’AS Roma. Curiosità: all’interno della divisa è presente un’etichetta con la scritta “La Lupa”.