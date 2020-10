età media Juventus 2020 2021 – La stagione 2020/21 della Juventus è iniziata al’insegna del rinnovamento, a partire dall’avvicendamento sulla panchina bianconera con l’esonero di Maurizio Sarri e la decisione di affidare la guida tecnica della squadra all’esordiente Andrea Pirlo.

Non è stata una rivoluzione, ma un rinnovamento consistente sì, tanto che l’età media della rosa è passata dai 29 anni abbondanti della passata stagione ai 27 attuali. Un dato più in linea con i top club europei, dove l’età media oscilla tra i 24 e i 26: per il Bayern campione d’Europa, per esempio, era 25, spiega la Gazzetta dello Sport.

In casa Juve si è deciso di svecchiare la rosa. Dal Barcellona è stato acquistato Arthur (24 anni) in cambio di Pjanic (30) e poi al centrocampo bianconero si è aggiunto l’americano McKennie (22) che ha preso il posto di Matuidi (33). In attacco come sostituto del 32enne Higuain è arrivato Morata, il più “vecchio” tra i nuovi arrivi, che ha 5 anni di meno, mentre con l’ultimo colpo di mercato, l’arrivo di Chiesa per sostituire Douglas Costa, tornato al Bayern Monaco in prestito, l’età sulla fascia si è abbassata di 8 anni, passando dai 30 del brasiliano ai 22 dell’ex Fiorentina.

E’ la prima volta dal 2016-17 a oggi che la Juventus scende sotto i 25 anni come età media dei nuovi arrivi. Quella attuale è di 22.7, ben 4 punti sotto rispetto a un anno fa, nonostante fossero arrivati il 19enne De Ligt e il 21enne Demiral.

Ora toccherà a Pirlo valorizzarli, trovando loro adeguato spazio. Il nuovo tecnico ha già dimostrato alla prima partita ufficiale da allenatore bianconero, l’esordio in campionato contro la Sampdoria, di non badare alla carta d’identità, lanciando dal primo minuto Gianluca Frabotta, terzino 21enne preso in prestito dall’Under 23: «Si allena con noi e lo fa anche bene, sa giocare, non è stato un rischio metterlo in campo» ha detto su di lui l’ex centrocampista rispondendo a chi insinuava che la scelta di farlo giocare fosse un azzardo.