Juventus ricavi Champions ottavi – I ricavi per la Juventus dalla Champions League 2019/20 hanno già superato gli 80 milioni di euro. Ancora prima di scendere in campo, infatti, i bianconeri si erano garantiti 55 milioni di euro di ricavi garantiti: 10 milioni dalla prima parte del market pool (legata al piazzamento nel campionato scorso), 15,25 milioni come bonus partecipazione per la fase a gironi e ulteriori 29,9 milioni derivanti dal ranking decennale/storico.

Il percorso della squadra di Sarri nella fase a gironi ha portato 14,4 milioni di euro come bonus per i risultati: 2,7 milioni di euro per ciascuna delle cinque vittorie ottenute contro Lokomotiv Mosca (due volte) e Bayer Leverkusen (due volte) e 900mila euro per il pareggio contro l’Atletico Madrid.

Market pool 1 10,0 Partecipazione 15,3 Ranking storico 29,9 Bonus risultati 14,4 Bonus ottavi 9,5 Totale 79,1

La qualificazione matematica agli ottavi ha inoltre garantito un ulteriore bonus pari a 9,5 milioni di euro, premio che porta così gli incassi della Juventus a quota 79,1 milioni di euro circa. Senza considerare la seconda parte del market pool, in questo caso non calcolata in quanto dipende dal numero di partite dei bianconeri nell’intera Champions League rapportato al numero di gare disputate dalle altre squadre italiane: in base ai risultati degli uomini di Sarri e di Atalanta e Napoli, per la Juve potrà valere da un minimo di 5 a un massimo di 9,3 milioni di euro.

Cifre alle quali vanno aggiunti anche i ricavi dal botteghino, che nella stagione in corso finora sono pari a 8,8 milioni di euro: 2.468.351 euro contro la Lokomotiv Mosca, 2.570.100 euro contro il Bayer Leverkusen e 3.827.763 euro contro l’Atletico Madrid.

Nella passata stagione i ricavi dai soli premi Uefa sono stati pari a circa 94 milioni di euro dopo l’eliminazione ai quarti contro l’Ajax: dal 1992 al 2019 i bianconeri sono la quarta squadra ad aver incassato di più dalla Champions League, con oltre 779 milioni di euro alle spalle di Real Madrid 862,4 milioni), Bayern Monaco (827,8 milioni) e Barcellona (810,4 milioni).