Juventus prezzi abbonamenti 2019 2020 – Prezzi ancora in crescita per gli abbonamenti della Juventus per la stagione 2019/20.

La società bianconera ha lanciato nei giorni scorsi la campagna abbonamenti per la prossima annata: si va dai 650 euro per i rinnovi delle tessere nelle due “curve” (Tribuna Nord e Tribuna Sud) ai 2370 per la Tribuna Est Centrale, con una media quindi di 1144 euro per il rinnovo, in aumento dell’11% rispetto al 2018/19.

Il settore che è aumentato maggiormente è la Tribuna Est Centrale 1°, con il prezzo salito del 15% per chi vuole rinnovare la tessera (da 2055 a 2370 euro). A seguire la Tribuna Family (+12,1%) e la Tribuna Est Laterale 1° (+11,8%), sempre considerando i soli rinnovi.

Un aumento comunque inferiore rispetto al +30% della passata stagione, maggior aumento dei prezzi considerando le stagioni solo dall’apertura dello Stadium in poi: nella stagione attuale sarà il secondo maggior aumento, mettendosi alle spalle il +9,7% fatto segnare tra la stagione 2013/14 e il 2014/15 e il +9,6% tra il 2016/17 e il 2017/18.

Rispetto alla seconda stagione dall’apertura dello Juventus Stadium (la prima in cui si può prendere in esame i prezzi dei rinnovi degli abbonamenti), ovverosia il 2012/13, superato il raddoppio dei prezzi: il costo medio per la stagione 2019/20 infatti sarà del 110% maggiore rispetto a quelli del 2012/13 per il rinnovo.