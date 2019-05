Biglietti Lazio Atalanta – Marathonbet, Official Betting Partner della S.S. Lazio dall’inizio della stagione 2018/19, plaude alla vittoria della Lazio contro il Milan che le vale la finale di Coppa Italia, prevista il prossimo 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma, contro l’Atalanta.

Marathonbet approda così insieme alla Lazio alla finale di Coppa Italia, e coglie l’occasione per lanciare una nuova iniziativa per i tifosi in vista della partita di campionato del prossimo 5 maggio, Lazio-Atalanta, che sarà un’anticipazione della sfida tra le due squadre per la conquista della coppa nazionale. Si tratta di una campagna promocode con la quale sarà possibile ottenere – fin da subito – un biglietto a prezzo speciale per assistere al match di Serie A dalla Tribuna Tevere.

Il successo in Coppa Italia della squadra biancoceleste si deve a Joaquin Correa, e Marathonbet può vantarsi di aver per tempo “scommesso” sull’argentino. Nei giorni precedenti la semifinale di ritorno di Coppa Italia, infatti, il giocatore biancoceleste ha vinto “Chi è er mejo”, la sfida organizzata dalla società di scommesse online e declinata in diversi video sui canali social, durante la quale quattro calciatori della S.S. Lazio – El Tucu, Felipe Caicedo, Luis Alberto Romero e Bastos Quissanga – si sono sfidati sul campo del centro sportivo di Formello, decretando come vincitore proprio l’autore del gol decisivo nella sfida col Milan.

Prosegue inoltre la collaborazione della società di betting con Cronache di Spogliatoio, la community calcistica che dopo la trasferta UEFA di Francoforte, ha seguito la S.S. Lazio anche a San Siro per conto di Marathonbet, accompagnando la squadra in questa semifinale che ha portato alla vittoria della formazione allenata da Simone Inzaghi.