Si avvicina uno dei momenti più attesi da tutti i calciofili italiani, Milan-Juventus, la sfida che vede una di fronte all’altra la squadra italiana più vincente in Europa e il club che ha vinto il maggior numero si scudetti. La gara è in programma domenica 11 novembre alle ore 20.30 in un periodo nuovamente intenso per entrambe, alle prese con cammpionato e Coppe europee.

La formazione di Gattuso si augura di poter contare su un San Siro stracolmo per poter ottenere un risultato positivo ma, come da tradizione, non mancheranno anche numerosi sostenitori bianconeri.

Sin da ora è comunque già possibile acquistare i biglietti per non mancare al match. A partire da oggi prende il via la prima fase di vendita dei biglietti, ovvero la prelazione speciale dedicata agli abbonati. Questi tutti i dettagli:

Dalle 14.30 del 15 ottobre e fino al 23 ottobre: vendita riservata agli abbonati campionato al 2018/19. Ciascun abbonato, inserendo il proprio codice di carta Cuore Rossonero, può acquistare fino a un massimo di 2 biglietti anche a favore di persone non titolari di Cuore Rossonero, approfittando di un listino dedicato.

Dalle ore 10.00 del 24 ottobre e fino al 1 novembre: vendita riservata ai possessori di Cuore Rossonero. Ciascun titolare di Cuore Rossonero può acquistare fino a un massimo di 4 biglietti anche a favore di persone non titolari di Cuore Rossonero, approfittando di un listino dedicato.

Dalle ore 10.00 del 2 novembre: vendita libera con listino dedicato.

I canali di vendita dove poter acquistare i tagliandi sono i consueti. È possibile infatti recarsi presso la Biglietteria di Casa Milan (tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00), presso tutta la rete di vendita Banco BPM. In alternativa, è possibile accedere al sito ufficiale del club nella sezione dedicata o sfruttare la rete di vendita TicketOne (ad esclusione di Milano e Provincia).