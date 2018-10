Brooks Brothers, storico brand newyorkese di abbigliamento, già Official Formalwear and Footwear Partner dell’Inter, fornirà per la sesta stagione consecutiva gli abiti dei calciatori nerazzurri, realizzando le divise istituzionali dei giocatori e dei dirigenti del club.

Come novità della stagione, Brooks Brothers propone un abito Regent fit gessato blu in 100% lana, tessuto in Italia, con giacca monopetto a due bottoni, da sempre must del brand. La classica camicia bianca button-down non-iron in Oxford in cotone Americano Supima è abbinata a un gilet double face in 100% lana Merino, con bottoni in corno.

A completare l’outfit l’immancabile cravatta regimental, da sempre segno distintivo di Brooks Brothers, in seta Made in USA, in tre tonalità di blu e azzurro per richiamare i colori della squadra; ad arricchirla i loghi Inter, su pala e codino, e Brooks Brothers, centrale. La scarpa derby a cinque fori è realizzata in Italia con selezionate pelli di vitello francese, conciato naturalmente.

Brooks Brothers accompagna la squadra anche durante le trasferte con un look casual: chinos strech non-iron blu navy per un comfort superiore, camicia non-iron bianca button-down in cotone Supima e maglioncino super fine ultra leggero in lana merino 100%, dalle ricche texture sui toni dell’azzurro.