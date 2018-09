Il Consiglio d’Amministrazione dell’Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2018 con una perdita di circa 18 milioni di euro, in miglioramento rispetto al -24 milioni dell’esercizio 2017, secondo quanto riporta l’Ansa. I parametri del Fair Play Finanziario, al netto delle spese per il settore giovanile e per le infrastrutture sono comunque stati rispettati, secondo la società nerazzurra. I ricavi consolidati netti (escluso il player trading), rispetto al 2017, sono aumentati del 6% e dovrebbero quindi superare i 280 milioni di euro. Un aumento comunque rilevante, considerando che nella scorsa stagione l’Inter non ha partecipato alle coppe europee, al contrario dell’annata 2016/17.

Il CdA è iniziato alle 11.30 e si è concluso intorno alle 12.15: presenti in sede a Milano Steven Zhang, l’ad Alessandro Antonello e il consigliere Nicola Volpi, mentre si sono collegati in videoconferenza il presidente Erick Thohir e gli altri consiglieri da Cina e Indonesia. Oltre all’approvazione del bilancio della società nerazzurra, è stato approvato anche il bilancio di M-I Stadio, il CdA ha anche fissato la data dell’assemblea dei soci, che si svolgerà il prossimo 26 ottobre.

Tra poco meno di un mese, quindi, si potrà capire meglio il futuro di Erick Thohir nell’Inter, sia per quanto riguarda la presidenza che il suo pacchetto azionario (ha il 31,05%). Il suo mandato come presidente, così come quelli degli altri componenti del CdA, scadrà infatti all’approvazione del bilancio 2018: nell’assemblea dei soci, quindi, gli azionisti dovranno proporre un nuovo board. Le trattative tra Thohir e Suning per quanto riguarda il 31,05% proseguono, ma anche nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo, sembra difficile Thohir possa rimanere al vertice della società. Per il ruolo di presidente, la scelta pare sempre più probabile possa ricadere su Steven Zhang, 26enne figlio di Zhang Jindong, patron dell’Inter e di Suning

