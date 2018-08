Milan impatto bilancio cessione Kalinic – Nikola Kalinic è pronto a lasciare il Milan per diventare un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid.

Il centravanti croato è a Madrid per le visite mediche, dopo le quali diventerà ufficiale il suo passaggio ai Colchoneros. È quindi vicina alla conclusione la sua avventura in rossonero, iniziata circa un anno fa con l’arrivo dalla Fiorentina: dopo 41 presenze e 6 gol (tutti segnati in campionato), il giocatore è ai saluti, come confermato anche da Leonardo ieri durante la conferenza di presentazione di Maldini. “Ci siamo quasi. Può essere che arriviamo a buon fine”, le parole del dirigente rossonero.

Kalinic è stato pagato dal Milan 22,5 milioni, di cui 20 milioni per il cartellino e 2,5 milioni di bonus, come emerge dal bilancio della Fiorentina al 31 dicembre 2017.

Dopo una stagione, il suo valore a bilancio dopo gli ammortamenti è pari a circa 16,8 milioni di euro, considerando anche la capitalizzazione dei bonus. Una cessione a 15 milioni di euro, come riportato ad esempio dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe generare quindi una minusvalenza.

Costo storico Ammortamento Valore 30/6/18 Valore cessione Minusv. 22,50 5,63 16,88 15,00 -1,88

Una minusvalenza il cui impatto negativo sarà tuttavia ampiamente controbilanciato dai risparmi che derivano dalla cessione a titolo definitivo del giocatore.

Considerando il risparmio dello stipendio lordo da circa 6,4 milioni di euro e il risparmio dell’ammortamento annuo da 5,6 milioni circa, infatti, l’operazione presenta un impatto positivo da un punto di vista contabile pari a circa 10,2 milioni di euro.