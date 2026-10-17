Ma dove vedere Venezia-Napoli in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Venezia arriva alla sfida contro il Napoli in una situazione difficile. I veneti sono ultimi in classifica con zero punti e cercano un risultato positivo per provare a rilanciare la propria stagione. Il Napoli vuole invece sfruttare l’occasione per conquistare i tre punti e continuare il proprio percorso in campionato.

La settima giornata della Serie A 2026/27 prosegue sabato 17 ottobre con la sfida tra Venezia e Napoli , in programma allo S tadio Pier Luigi Penzo a Venezia . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Venezia Napoli in tv

Venezia-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida della settima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Venezia Napoli in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Venezia-Napoli sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Venezia Napoli in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Venezia Napoli in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Venezia-Napoli è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Venezia Napoli, quando si gioca

L’appuntamento con Venezia-Napoli è fissato per sabato 17 ottobre 2026 alle ore 15.00 allo Stadio Pier Luigi Penzo a Venezia. La sfida è valida per la settima giornata della Serie A 2026/27.

Il Venezia vuole sfruttare il sostegno del proprio pubblico per ottenere il primo un risultato positivo della stagione, mentre il Napoli di Allegri punta a conquistare 3 punti importanti per avanzare in classifica e avvicinarsi alla zona Champions.