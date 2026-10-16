Niente più casi Balogun: la FIFA modificherà il proprio regolamento disciplinare

La vicenda riguarda la sospensione della squalifica a favore dell’attaccante statunitense Florian Balogun da parte della FIFA, arrivata dopo l’espulsione diretta rimediata contro la Bosnia ai sedicesimi di finale del Mondiale. La Federcalcio mondiale – nonostante il rosso diretto rimediato dal giocatore – ha deciso di sospendere la squalifica, rendendo Balogun disponibile per gli ottavi contro il Belgio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato di aver chiesto personalmente al presidente della FIFA Gianni Infantino di riesaminare la sanzione, sollevando dubbi sull’indipendenza del procedimento disciplinare.

A distanza di mesi dalla Coppa del Mondo 2026 , ritorna centrale il tema relativo alla squalifica sospesa all’attaccante degli Stati Uniti Florian Balogun . Dopo il Consiglio tenutosi ieri, la FIFA ha deciso di modificare il proprio regolamento disciplinare dopo le polemiche sulla decisione di sospendere la squalifica automatica dell’attaccante statunitense per il Mondiale. A riportarlo è l’agenzia di stampa Reuters, citando le dichiarazioni della Federcalcio belga (RBFA) , che aveva chiesto chiarimenti alla FIFA sulla gestione del caso.

La modifica dell’Articolo 27

Dopo la riunione del Consiglio FIFA di giovedì a Zurigo, la presidente della RBFA e membro del Consiglio FIFA, Pascale Van Damme, ha dichiarato che l’organismo modificherà l’articolo 27 del proprio Codice disciplinare. Tale articolo consente di sospendere l’applicazione di una sanzione disciplinare in circostanze eccezionali. «La conferma da parte della FIFA che l’articolo 27 sarà modificato, in seguito alla richiesta che avevamo già presentato a luglio, rappresenta un passo importante. La modifica proposta, insieme a una spiegazione delle circostanze specifiche del caso Balogun, sarà presentata a Doha», ha dichiarato Van Damme.

Secondo quanto comunicato dalla federazione belga, la modifica proposta sarà sottoposta ad approvazione durante la prossima riunione del Consiglio FIFA, che è in programma a Doha il 16 dicembre.

La RBFA aveva inoltre chiesto chiarimenti alla FIFA sulle circostanze che avevano portato alla decisione. Nel dettaglio, la Federazione ha accusato la FIFA di avere revocato la squalifica automatica di Balogun senza fornire una decisione motivata né spiegazioni. La FIFA non aveva spiegato i criteri di applicazione dell’articolo 27 né quelli che sarebbero stati utilizzati in casi analoghi.