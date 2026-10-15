Il Comune di Roma attende il piano economico-finanziario aggiornato sul Flaminio

Il Comune di Roma aspetta dunque che la società aggiorni il documento iniziale per rispettare le indicazioni emerse durante l’iter. Tra i punti principali c’è la tutela delle caratteristiche architettoniche dell’impianto , che dovranno essere salvaguardate nel progetto di riqualificazione. Solo dopo aver ricevuto la nuova documentazione, il Campidoglio potrà proseguire con le valutazioni e decidere sull’eventuale dichiarazione di pubblico interesse . Al momento, però, non è stata fissata una scadenza per la presentazione del piano aggiornato .

Il progetto della Lazio per lo stadio Flaminio è in una fase di attesa. Come riferisce il Corriere dello Sport, sono trascorsi due mesi dalla conclusione della Conferenza dei Servizi preliminare sul piano presentato dal club e dal successivo parere positivo, con prescrizioni, della Soprintendenza , ma manca ancora un ultimo step: una nuova versione del piano economico-finanziario (PEF) .

A Formello il lavoro dei tecnici prosegue per recepire le richieste delle istituzioni e apportare le modifiche necessarie al progetto. Il dialogo con il Comune resta aperto e si respira ottimismo in casa Lazio per il progetto della nuova casa per la società biancoceleste. L’investimento previsto è stato stimato per 437,5 milioni di euro e prevede di mantenere una capienza superiore ai 45.000 spettatori.

La riqualificazione dello stadio Flaminio si inserisce inoltre nel contesto degli Europei del 2032, torneo che l’Italia ospiterà assieme alla Turchia. La FIGC ha inviato alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite. Tra le città che restano in corsa c’è anche Roma. La Capitale resta presente con due opzioni: lo stadio Olimpico e il progetto del nuovo impianto della Roma a Pietralata. Il Flaminio, invece, potrebbe rappresentare un ulteriore progetto di riqualificazione, ma non risulta tra le sedi indicate per EURO 2032.