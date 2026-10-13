Relevent si prende anche le Nazionali: accordo con la UEFA per diritti tv e sponsor

Relevent amplia ulteriormente la propria presenza nel calcio europeo. Dopo essersi aggiudicata la gestione commerciale delle principali competizioni UEFA per club ai danni degli svizzeri di Team Marketing, l’agenzia statunitense ha raggiunto un nuovo accordo con la Confederazione continentale per diventare il partner esclusivo per la commercializzazione dei diritti delle competizioni dedicate alle Nazionali dal 2028 al 2036.
L’intesa, annunciata dalla UEFA, arriva al termine di una procedura competitiva che ha coinvolto diverse importanti agenzie internazionali di marketing sportivo. La scelta è ricaduta su Relevent, alla quale sarà affidato un mandato globale che comprende la vendita dei diritti audiovisivi, delle sponsorizzazioni e delle licenze commerciali, oltre alla gestione dei rapporti con i partner e dei relativi servizi.
Si tratta di un’operazione che rafforza ulteriormente la posizione dell’agenzia nel mercato dei diritti sportivi internazionali, consolidandone il ruolo di interlocutore commerciale della UEFA sia per le competizioni riservate ai club sia per quelle dedicate alle rappresentative nazionali.
Relevent, dopo le coppe europee arrivano anche le Nazionali
Il nuovo accordo rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra Relevent e la UEFA, avviata inizialmente attraverso la gestione dei diritti televisivi delle competizioni europee per club negli Stati Uniti. Nel marzo 2025, infatti, UC3, la joint venture tra UEFA e l’allora European Club Association (oggi European Football Clubs), aveva assegnato a Relevent il mandato globale per la commercializzazione dei diritti delle competizioni maschili per club per le sei stagioni comprese tra il 2027/28 e il 2032/33.
L’accordo comprende Champions League, Europa League, Conference League, Supercoppa UEFA, Youth League e Futsal Champions League, con attività relative ai diritti televisivi, alle sponsorizzazioni e alle licenze commerciali. Con la nuova intesa, l’agenzia estenderà dunque il proprio raggio d’azione anche alle competizioni delle Nazionali, puntando a sviluppare ulteriormente il valore commerciale degli eventi organizzati dalla UEFA.
Secondo quanto spiegato dalla Confederazione europea, Relevent ha presentato un progetto particolarmente convincente per lo sviluppo dei ricavi, dimostrando di comprendere sia gli obiettivi strategici dell’organizzazione sia l’evoluzione del mercato globale dei media e dell’intrattenimento. Una parte centrale della strategia riguarderà la massimizzazione del valore generato per le federazioni nazionali affiliate alla UEFA, attraverso nuove opportunità commerciali e una maggiore valorizzazione dei pacchetti televisivi, delle sponsorizzazioni e dei programmi di licensing.
UEFA, Laković: «Vogliamo generare più valore per le Federazioni»
A commentare il nuovo accordo è stato Zoran Laković, vicesegretario generale UEFA per gli Affari Internazionali, che ha sottolineato le prospettive di sviluppo della collaborazione.
«Siamo lieti di avviare questa collaborazione con Relevent e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro a beneficio del calcio europeo delle Nazionali. Siamo convinti che, grazie alla loro esperienza e alle loro idee innovative, riusciremo a sviluppare ulteriormente il programma commerciale delle competizioni UEFA per le Nazionali, contribuendo così a generare maggiore valore per le nostre federazioni affiliate», ha dichiarato.
Sulla stessa linea Boris Gartner, CEO di Relevent, che ha evidenziato l’importanza strategica dell’operazione per la società: «Rappresentare i diritti commerciali delle competizioni UEFA per le Nazionali, oltre a quelli delle competizioni maschili per club, rappresenta un momento decisivo per la nostra azienda e una responsabilità che prendiamo molto seriamente», ha spiegato.
«Si tratta di alcune delle competizioni più prestigiose e seguite al mondo, che riflettono il nostro continuo impegno a investire nel calcio europeo. Siamo grati alla UEFA per la rinnovata fiducia e siamo concentrati sul raggiungimento di risultati commerciali che rispecchino la portata, la qualità e il significato culturale di queste competizioni».
Diritti UEFA, CAA Eleven resterà fino a EURO 2028
Il nuovo accordo segnerà anche un cambio di gestione rispetto all’attuale modello commerciale delle competizioni UEFA per Nazionali. CAA Eleven, partner della Confederazione europea dal 2012, continuerà infatti a occuparsi della commercializzazione dei diritti delle competizioni per Nazionali fino a EURO 2028 compreso, mantenendo anche la responsabilità della gestione dei rapporti con i partner commerciali durante il periodo di competenza.
Successivamente, il mandato passerà a Relevent secondo le tempistiche previste dalla nuova intesa. La UEFA ha ringraziato CAA Eleven per la collaborazione pluriennale e per il contributo fornito allo sviluppo del valore commerciale delle competizioni internazionali. Il passaggio rappresenta un cambiamento significativo nell’organizzazione commerciale del calcio europeo. Relevent diventerà infatti il partner di riferimento per la vendita dei diritti delle principali competizioni UEFA, con mandati distinti ma complementari relativi ai tornei per club e alle manifestazioni per Nazionali.
Un accentramento delle attività di commercializzazione che potrebbe consentire alla Confederazione di sviluppare strategie sempre più coordinate sui mercati internazionali, anche in risposta alla crescente concorrenza tra broadcaster tradizionali e piattaforme streaming.