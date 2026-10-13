Relevent si prende anche le Nazionali: accordo con la UEFA per diritti tv e sponsor

Si tratta di un’operazione che rafforza ulteriormente la posizione dell’agenzia nel mercato dei diritti sportivi internazionali, consolidandone il ruolo di interlocutore commerciale della UEFA sia per le competizioni riservate ai club sia per quelle dedicate alle rappresentative nazionali.

L’intesa, annunciata dalla UEFA, arriva al termine di una procedura competitiva che ha coinvolto diverse importanti agenzie internazionali di marketing sportivo. La scelta è ricaduta su Relevent, alla quale sarà affidato un mandato globale che comprende la vendita dei diritti audiovisivi, delle sponsorizzazioni e delle licenze commerciali, oltre alla gestione dei rapporti con i partner e dei relativi servizi.

Relevent, dopo le coppe europee arrivano anche le Nazionali

Il nuovo accordo rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra Relevent e la UEFA, avviata inizialmente attraverso la gestione dei diritti televisivi delle competizioni europee per club negli Stati Uniti. Nel marzo 2025, infatti, UC3, la joint venture tra UEFA e l’allora European Club Association (oggi European Football Clubs), aveva assegnato a Relevent il mandato globale per la commercializzazione dei diritti delle competizioni maschili per club per le sei stagioni comprese tra il 2027/28 e il 2032/33.

L’accordo comprende Champions League, Europa League, Conference League, Supercoppa UEFA, Youth League e Futsal Champions League, con attività relative ai diritti televisivi, alle sponsorizzazioni e alle licenze commerciali. Con la nuova intesa, l’agenzia estenderà dunque il proprio raggio d’azione anche alle competizioni delle Nazionali, puntando a sviluppare ulteriormente il valore commerciale degli eventi organizzati dalla UEFA.

Secondo quanto spiegato dalla Confederazione europea, Relevent ha presentato un progetto particolarmente convincente per lo sviluppo dei ricavi, dimostrando di comprendere sia gli obiettivi strategici dell’organizzazione sia l’evoluzione del mercato globale dei media e dell’intrattenimento. Una parte centrale della strategia riguarderà la massimizzazione del valore generato per le federazioni nazionali affiliate alla UEFA, attraverso nuove opportunità commerciali e una maggiore valorizzazione dei pacchetti televisivi, delle sponsorizzazioni e dei programmi di licensing.

UEFA, Laković: «Vogliamo generare più valore per le Federazioni»

A commentare il nuovo accordo è stato Zoran Laković, vicesegretario generale UEFA per gli Affari Internazionali, che ha sottolineato le prospettive di sviluppo della collaborazione.

«Siamo lieti di avviare questa collaborazione con Relevent e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro a beneficio del calcio europeo delle Nazionali. Siamo convinti che, grazie alla loro esperienza e alle loro idee innovative, riusciremo a sviluppare ulteriormente il programma commerciale delle competizioni UEFA per le Nazionali, contribuendo così a generare maggiore valore per le nostre federazioni affiliate», ha dichiarato.

Sulla stessa linea Boris Gartner, CEO di Relevent, che ha evidenziato l’importanza strategica dell’operazione per la società: «Rappresentare i diritti commerciali delle competizioni UEFA per le Nazionali, oltre a quelli delle competizioni maschili per club, rappresenta un momento decisivo per la nostra azienda e una responsabilità che prendiamo molto seriamente», ha spiegato.

«Si tratta di alcune delle competizioni più prestigiose e seguite al mondo, che riflettono il nostro continuo impegno a investire nel calcio europeo. Siamo grati alla UEFA per la rinnovata fiducia e siamo concentrati sul raggiungimento di risultati commerciali che rispecchino la portata, la qualità e il significato culturale di queste competizioni».