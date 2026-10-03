Tra il rinnovo con Mizuno e nuovi partner: la Lazio studia le opzioni per lo sponsor tecnico

La Lazio guarda al futuro anche sul fronte commerciale, con particolare attenzione al dossier relativo allo sponsor tecnico. Il contratto con Mizuno, partner del club biancoceleste dalla stagione 2022/23, è infatti in scadenza e a Formello sono in corso valutazioni sulle possibili soluzioni per i prossimi anni.
Secondo quanto riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, l’accordo con Mizuno garantisce attualmente alla Lazio circa 5 milioni di euro a stagione. Una cifra importante per i conti del club, superiore a quella del precedente contratto con Macron, che assicurava invece circa 3,5 milioni annui.
Proprio per questo motivo il rinnovo con Mizuno resta una delle opzioni sul tavolo. La società sta lavorando per capire se ci siano le condizioni per proseguire il rapporto, ma allo stesso tempo valuta anche eventuali alternative in grado di garantire condizioni economiche almeno comparabili a quelle attuali.
Il tema assume un peso ulteriore in un momento in cui il club deve fare i conti anche con una fase delicata sul fronte dei ricavi commerciali. La protesta dei tifosi, che prosegue ormai da diversi mesi, ha infatti inciso su alcune voci di entrata e rende ancora più importante evitare un arretramento sul valore delle partnership.
Per il settore marketing della Lazio si apre quindi una fase di lavoro significativa: da una parte c’è la possibilità di rinnovare con Mizuno, consolidando un rapporto avviato nel 2022; dall’altra resta aperta la strada a nuovi partner, qualora emergessero proposte considerate più vantaggiose sotto il profilo economico e commerciale.