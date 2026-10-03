Tra il rinnovo con Mizuno e nuovi partner: la Lazio studia le opzioni per lo sponsor tecnico

La Lazio guarda al futuro anche sul fronte commerciale, con particolare attenzione al dossier relativo allo sponsor tecnico. Il contratto con Mizuno, partner del club biancoceleste dalla stagione 2022/23, è infatti in scadenza e a Formello sono in corso valutazioni sulle possibili soluzioni per i prossimi anni.

Secondo quanto riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, l’accordo con Mizuno garantisce attualmente alla Lazio circa 5 milioni di euro a stagione. Una cifra importante per i conti del club, superiore a quella del precedente contratto con Macron, che assicurava invece circa 3,5 milioni annui.