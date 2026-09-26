Fiorentina Signa dove vederla in TV e streaming: data, orario e diretta

Fiorentina Signa dove vederla? La formazione viola torna in campo durante la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali. La squadra allenata da Paolo Vanoli affronterà il Signa 1914 in amichevole nella giornata di domenica 27 settembre 2026.
L’appuntamento è fissato per le ore 11.00 allo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina. Il Signa milita nel campionato di Eccellenza toscana e la sfida rappresenterà per Vanoli un’occasione per mantenere il ritmo partita durante la pausa del campionato, pur dovendo fare a meno dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali.
La partita assume anche un significato particolare dal punto di vista storico. Il Signa fu infatti l’avversario della Fiorentina nella prima partita della storia del club viola, disputata nel settembre del 1926. A cento anni di distanza le due squadre tornano così ad affrontarsi in un incontro che si inserisce anche nelle celebrazioni per il centenario della società gigliata.
Fiorentina Signa dove vederla in TV e streaming
Ma Fiorentina Signa dove vederla? Al momento non è stata annunciata una trasmissione televisiva o in streaming dell’amichevole. La Fiorentina ha comunicato le modalità per assistere alla sfida direttamente al Viola Park, senza indicare una copertura TV o streaming dell’incontro.
I tifosi potranno invece assistere alla partita dagli spalti acquistando il biglietto attraverso i canali ufficiali della Fiorentina. Il prezzo intero è fissato a 10 euro, mentre gli abbonati alla stagione in corso potranno accedere alla tariffa ridotta da 7 euro e gli Under 14 a quella da 5 euro. I cancelli dello stadio Curva Fiesole apriranno dalle ore 9.30.
Questo, in sintesi, il programma dell’amichevole:
- Data: domenica 27 settembre 2026
- Calcio d’inizio: ore 11.00
- Stadio: Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park
- Diretta TV: non annunciata
- Streaming: non annunciato