Exor, De Boer: «Impegno sulla crescita degli asset e sulla creazione di valore per gli azionisti»

Il NAV, acronimo di Net Asset Value, rappresenta in sostanza il valore netto delle attività detenute dalla holding , ottenuto considerando il valore delle partecipazioni e degli altri asset e sottraendo le passività. È uno degli indicatori principali utilizzati per valutare holding di investimento come Exor e per confrontarne il valore teorico del portafoglio con la capitalizzazione espressa dal mercato.

Exor conferma la propria strategia di crescita del valore del portafoglio e di creazione di valore per gli azionisti, facendo leva anche sul riacquisto di azioni proprie. A ribadirlo è stato il CFO della holding, Guido de Boer , commentando i risultati del primo semestre. «Mantiene il proprio impegno per una continua crescita del NAV e per la creazione di valore per gli azionisti», ha spiegato il manager, ricordando come Exor abbia avviato un nuovo programma di buyback da 500 milioni di euro .

Ferrari resta centrale, ma Exor valuta l’intero portafoglio

Nel corso del confronto con gli analisti, il CFO è stato interrogato anche sulla possibilità che Exor possa in futuro monetizzare una parte della propria partecipazione in Ferrari per finanziare nuove opportunità di investimento. De Boer ha spiegato che Exor ragiona come qualsiasi altro investitore: davanti a un’opportunità ritenuta particolarmente interessante, la holding verifica innanzitutto la liquidità disponibile e la capacità di ricorrere al debito. Se queste fonti non fossero sufficienti, potrebbe prendere in considerazione la monetizzazione di asset già presenti nel portafoglio.

«Non è che Ferrari non sia nella lista», ha precisato il CFO, aggiungendo però immediatamente: «Riteniamo che Ferrari sia un’azienda straordinaria, siamo molto contenti». Il riferimento è anche alla precedente cessione di una quota del 4% della Casa di Maranello, effettuata circa un anno e mezzo fa. All’epoca, ha ricordato de Boer, Ferrari stava arrivando a rappresentare quasi il 50% del portafoglio Exor, creando un livello di concentrazione giudicato elevato anche alla luce dei multipli ai quali il titolo veniva scambiato.

Oggi la situazione è differente. Nel primo semestre Ferrari rappresentava il 34,2% del GAV, il Gross Asset Value, cioè il valore lordo complessivo degli asset detenuti da Exor prima di considerare l’indebitamento e le altre passività. Inoltre, secondo de Boer, il multiplo al quale Ferrari viene attualmente scambiata è significativamente inferiore rispetto a quello registrato al momento della precedente cessione.

Per questo, pur senza escludere in via teorica alcuna opzione sul portafoglio, il CFO ha sottolineato come le condizioni siano oggi diverse rispetto a quelle che avevano portato Exor a ridurre la propria esposizione al Cavallino.

Stellantis, Exor conferma il sostegno al management

De Boer si è soffermato anche su Stellantis, ribadendo il sostegno della holding al piano industriale presentato dal management. «Sosteniamo pienamente il piano annunciato dal management e abbiamo grande fiducia nella sua attuazione», ha dichiarato il CFO.