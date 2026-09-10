Malagò sul caso tesseramento: «Strano valga solo ad personam»

Giovanni Malagò torna a parlare del caso legato al proprio tesseramento alla FIGC e lo fa con parole nette, sottolineando come la vicenda abbia assunto, a suo giudizio, contorni difficili da comprendere. «Caso tesseramento? Ha dell’incredibile, non è un cavillo ma è semplicemente una dinamica interpretativa e il caso strano è che valga solo ad personam», ha spiegato il presidente della FIGC a margine del suo intervento agli “Stati generali degli eventi”.

Malagò ha ribadito ancora una volta di affrontare la questione con serenità, pur lasciando trasparire sorpresa per il protrarsi della vicenda. «Onestamente me ne potevo aspettare una, due o tre vicende ma che poi a un certo punto ci si fermasse. Per certi versi c’è una affettuosa ossessione, ma fa parte della vita. Io sono molto sereno», ha aggiunto. Le parole arrivano mentre resta aperto il confronto sull’interpretazione delle norme federali relative al tesseramento e ai requisiti richiesti per ricoprire cariche all’interno della FIGC, tema che nelle ultime settimane ha assunto una dimensione sempre più rilevante anche sul piano istituzionale.