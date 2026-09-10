La prima giornata della UEFA Champions League 2026/27 si conclude oggi, giovedì 10 settembre. Tra le protagoniste la Roma, al ritorno nella massima competizione europea dopo 7 anni, che affronterà il Fenerbahce allo Stadio Sukru Saracoglu di Istanbul. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.45.

La squadra turca è tornata in Champions grazie al successo nel turno decisivo dei preliminari in casa del Lione, con le fatiche europee che hanno un po’ influito sul campionato. Tenore totalmente differente per la Roma, che è a punteggio pieno in Serie A, insieme a Inter e Lazio.

Ma dove vedere Fenerbahce Roma in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now.