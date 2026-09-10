La prima giornata della UEFA Champions League 2026/27 si conclude oggi, giovedì 10 settembre. Tra le protagoniste la Roma, al ritorno nella massima competizione europea dopo 7 anni, che affronterà il Fenerbahce allo Stadio Sukru Saracoglu di Istanbul. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.45.
La squadra turca è tornata in Champions grazie al successo nel turno decisivo dei preliminari in casa del Lione, con le fatiche europee che hanno un po’ influito sul campionato. Tenore totalmente differente per la Roma, che è a punteggio pieno in Serie A, insieme a Inter e Lazio.
Ma dove vedere Fenerbahce Roma in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now.
Dove vedere Fenerbahce-Roma in tv – La Champions League è su Sky
La competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Fenerbahce-Roma sarà visibile ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253, Sky Sport 4K.
Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2026/2027, dai playoff dei preliminari di agosto, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027.
Dove vedere Fenerbahce-Roma in streaming
Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Fenerbahce-Roma sarà visibile in streaming su Sky Go o NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).
Si può accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.
Dove vedere Fenerbahce-Roma in tv e streaming gratis
Fenerbahce-Roma non sarà visibile gratuitamente.
Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.
Fenerbahce-Roma, tutte le info – Champions League 2026/27
- Data: giovedì 10 settembre 2026
- Orario: 18.45
- Stadio: Sukru Saracoglu, Istanbul
- Diretta TV: Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K)
- Streaming: Sky Go, NOW
- Diretta gratis: non disponibile per la partita