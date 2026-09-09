Dove vedere Napoli-Arsenal in tv e streaming ? Gli azzurri fanno il loro esordio nella League Phase della UEFA Champions League 2026/27 nella serata di mercoledì 9 settembre , quando allo stadio Diego Armando Maradona arriveranno i Gunners di Mikel Arteta. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.00 , mentre la diretta su Prime Video prenderà il via dalle 19.30 .

Napoli-Arsenal dove vederla: diretta esclusiva su Prime Video

Napoli-Arsenal sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video. La piattaforma di Amazon detiene infatti i diritti per una partita del mercoledì di Champions League e ha scelto la sfida del Maradona per inaugurare la propria stagione europea.

La copertura comincerà alle ore 19.30, un’ora e mezza prima del calcio d’inizio previsto alle 21.00. La partita potrà essere seguita attraverso l’app di Prime Video su smart TV compatibili, dispositivi mobili, Amazon Fire TV e Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital, oltre che tramite browser.

Per assistere alla gara sarà necessario essere clienti Amazon Prime. Per i nuovi utenti resta disponibile la possibilità di usufruire del periodo di prova previsto dal servizio.

Napoli-Arsenal su Prime Video, Mertens ospite speciale

La prima notte di Champions League della stagione su Prime Video vedrà anche il ritorno a Napoli di un volto particolarmente legato alla storia recente del club. Dries Mertens farà infatti parte della squadra di Prime Video direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona.

Il belga, cittadino onorario di Napoli e ancora fortemente legato alla città, ha segnato 148 gol in 397 presenze con la maglia azzurra, diventando il miglior marcatore nella storia del club davanti a Lorenzo Insigne, Marek Hamsik e Diego Armando Maradona.

Mertens sarà in studio insieme a Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf e Gianfranco Zola, offrendo anche un punto di vista particolare sulla squadra attuale: oltre a conoscere diversi protagonisti della rosa del Napoli, il belga ha condiviso per anni la nazionale con Kevin De Bruyne.

Napoli-Arsenal, telecronaca e inviati

La telecronaca di Napoli-Arsenal sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. A bordocampo saranno presenti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani, mentre nella VAR Room di Prime Video ci sarà Gianpaolo Calvarese.

Al termine della sfida, dalle 23.30, spazio all’Highlights Show con Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi, che analizzeranno quanto accaduto al Maradona e le altre partite della giornata di Champions League.

Gli highlights di Napoli-Arsenal e delle gare disputate tra martedì 8 e mercoledì 9 settembre saranno inoltre disponibili on demand dalle ore 23.00 di mercoledì. Giovedì 10 settembre, dalle 23.30, sarà invece disponibile un nuovo highlights show con le immagini delle partite disputate nell’ultima serata della prima giornata.

Napoli-Arsenal, su Prime Video anche Prime Vision

Per la partita sarà disponibile anche Prime Vision, il feed alternativo di Prime Video arricchito da funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e da grafiche in realtà aumentata.

Tra gli strumenti previsti ci saranno una mappa tattica con la posizione in tempo reale dei 22 calciatori, la Momentum Bar per mostrare l’inerzia della partita e statistiche avanzate su velocità, expected goals e prestazioni individuali. A queste si aggiungeranno l’indicazione delle possibili linee di passaggio e i player tag per identificare più rapidamente i protagonisti dell’azione.

Gli utenti potranno inoltre utilizzare X-Ray, disponibile su web, mobile e Smart TV attraverso Fire TV Stick, per consultare statistiche Opta, formazioni e momenti principali dell’incontro.

Con Recap Rapido, chi si collegherà a gara già iniziata potrà invece vedere in pochi secondi gli eventuali gol segnati prima di essere portato automaticamente alla diretta. La funzione Momenti Chiave, disponibile su Smart TV e Fire TV, consentirà infine di tornare rapidamente a gol, espulsioni, rigori e altri episodi decisivi.