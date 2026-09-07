Prime Video ha scelto la prima sfida della sua UEFA Champions League 2026/27. Sarà Napoli-Arsenal ad aprire la stagione europea della piattaforma di sport in streaming, con il match in programma mercoledì 9 settembre allo stadio Diego Armando Maradona. La diretta prenderà il via dalle 19.30, mentre il calcio d’inizio è fissato alle 21.00.
Una sfida di grande prestigio per inaugurare la nuova stagione di Champions su Prime Video. Da una parte il Napoli di Massimiliano Allegri, dall’altra l’Arsenal di Mikel Arteta, reduce dalla finale dell’ultima edizione della competizione, persa ai calci di rigore contro il PSG a Budapest. La serata segnerà anche l’esordio di un volto particolarmente legato alla città di Napoli all’interno della squadra di Prime Video. Dries Mertens entrerà infatti a far parte del team di talent per la prima notte europea della stagione.
Il belga, diventato cittadino onorario di Napoli, ha scritto una pagina importante della storia recente del club azzurro. Con 148 gol in 397 presenze, Mertens è il miglior marcatore di sempre del Napoli, davanti a Lorenzo Insigne, Marek Hamsik e Diego Armando Maradona. Simbolo della squadra allenata da Maurizio Sarri, che lo trasformò in un centravanti atipico ma estremamente prolifico, con la maglia azzurra ha conquistato anche due Coppe Italia.
Il legame con Napoli è rimasto particolarmente forte anche dopo la fine della sua esperienza in Serie A. Mertens conosce inoltre diversi calciatori dell’attuale rosa e ha condiviso a lungo la nazionale belga con Kevin De Bruyne, elemento che permetterà all’ex attaccante di offrire un punto di vista privilegiato sulla sfida. In diretta dal Maradona, Mertens sarà al fianco di Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf e Gianfranco Zola.
Napoli-Arsenal su Prime Video: telecronaca e inviati
La telecronaca di Napoli-Arsenal sarà affidata alla coppia composta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. A bordocampo lavoreranno invece Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani, mentre nella VAR Room di Prime Video ci sarà Gianpaolo Calvarese.
Al termine della partita, a partire dalle 23.30, spazio all’Highlights Show, sempre in esclusiva sulla piattaforma. Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi accompagneranno gli spettatori tra approfondimenti, interviste e analisi, oltre alle immagini delle altre sfide della giornata di Champions League.
Gli highlights di Napoli-Arsenal e di tutte le gare disputate tra martedì 8 e mercoledì 9 settembre saranno disponibili on demand dalle 23.00 di mercoledì 9 settembre. Giovedì 10 settembre, sempre dalle 23.30, sarà inoltre disponibile l’Highlights Show “repack”, con una sintesi delle partite disputate nella giornata di giovedì.
Prime Vision e X-Ray: le novità tecnologiche
Anche nella nuova stagione Prime Video punterà sulle funzionalità tecnologiche dedicate alla visione delle partite. Tra queste figura Prime Vision, il feed alternativo potenziato dall’intelligenza artificiale che accompagnerà la diretta con grafiche in realtà aumentata e una serie di dati avanzati.
Gli spettatori potranno consultare una mappa tattica con la posizione in tempo reale dei 22 giocatori in campo, la Momentum Bar per seguire l’inerzia della partita e statistiche relative, tra le altre cose, a velocità, expected goals e prestazioni individuali. Il sistema consentirà inoltre di visualizzare le possibili opzioni di passaggio attraverso l’analisi dei movimenti dei calciatori e i player tag, utilizzati per identificare più facilmente il giocatore in possesso del pallone.
A Prime Vision si affiancherà X-Ray, disponibile su web, dispositivi mobili e Smart TV tramite Fire TV Stick. La funzione permetterà di consultare durante la partita statistiche fornite da Opta, formazioni e principali episodi del match. Torneranno inoltre Recap Rapido, che consentirà a chi si collega a gara già iniziata di recuperare rapidamente i gol realizzati fino a quel momento prima di passare alla diretta, e Momenti Chiave, disponibile su Smart TV e Fire TV, attraverso cui sarà possibile tornare velocemente a episodi come gol, espulsioni e calci di rigore.
Per Prime Video, dunque, la nuova stagione della Champions League prenderà il via da una delle sfide di maggior richiamo della prima giornata: Napoli-Arsenal, con il ritorno simbolico al Maradona di Mertens in una veste completamente nuova.
IMPORTANTE: In qualità di Affiliato Amazon, Calcio e Finanza riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Calcio e Finanza riceve una commissione per ogni utente, con diritto di usufruire del periodo gratuito di 30 giorni di Amazon Prime, che da www.calcioefinanza.it si iscrive a Prime attraverso PrimeVideo.com. Registrandoti ad Amazon Prime Video attraverso il precedente link puoi pertanto contribuire a sostenere il progetto editoriale di Calcio e Finanza. Grazie.