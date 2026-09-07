Prime Video ha scelto la prima sfida della sua UEFA Champions League 2026/27 . Sarà Napoli-Arsenal ad aprire la stagione europea della piattaforma di sport in streaming, con il match in programma mercoledì 9 settembre allo stadio Diego Armando Maradona. La diretta prenderà il via dalle 19.30 , mentre il calcio d’inizio è fissato alle 21.00 .

Il belga, diventato cittadino onorario di Napoli, ha scritto una pagina importante della storia recente del club azzurro. Con 148 gol in 397 presenze, Mertens è il miglior marcatore di sempre del Napoli, davanti a Lorenzo Insigne, Marek Hamsik e Diego Armando Maradona. Simbolo della squadra allenata da Maurizio Sarri, che lo trasformò in un centravanti atipico ma estremamente prolifico, con la maglia azzurra ha conquistato anche due Coppe Italia.

Il legame con Napoli è rimasto particolarmente forte anche dopo la fine della sua esperienza in Serie A. Mertens conosce inoltre diversi calciatori dell’attuale rosa e ha condiviso a lungo la nazionale belga con Kevin De Bruyne, elemento che permetterà all’ex attaccante di offrire un punto di vista privilegiato sulla sfida. In diretta dal Maradona, Mertens sarà al fianco di Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf e Gianfranco Zola.

Napoli-Arsenal su Prime Video: telecronaca e inviati

La telecronaca di Napoli-Arsenal sarà affidata alla coppia composta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. A bordocampo lavoreranno invece Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani, mentre nella VAR Room di Prime Video ci sarà Gianpaolo Calvarese.

Al termine della partita, a partire dalle 23.30, spazio all’Highlights Show, sempre in esclusiva sulla piattaforma. Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi accompagneranno gli spettatori tra approfondimenti, interviste e analisi, oltre alle immagini delle altre sfide della giornata di Champions League.

Gli highlights di Napoli-Arsenal e di tutte le gare disputate tra martedì 8 e mercoledì 9 settembre saranno disponibili on demand dalle 23.00 di mercoledì 9 settembre. Giovedì 10 settembre, sempre dalle 23.30, sarà inoltre disponibile l’Highlights Show “repack”, con una sintesi delle partite disputate nella giornata di giovedì.