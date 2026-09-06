Ma dove vedere Udinese e Lazio in tv e streaming ? La partita sarà disponibile sia su DAZN sia su Sky , oltre che in streaming su NOW.

La squadra di Roma, a punteggio pieno grazie alle vittorie arrivate con i gol del nuovo arrivato Davide Frattesi, vuole confermare la striscia positiva. Lo farà in casa dell’Udinese, che arriva dalla vittoria in Coppa Italia e, nel weekend, da quella in trasferta a Monza.

La Serie A 2026/27 è alla terza giornata, caratterizzata da big match e altre partite che potrebbero già dire qualcosa della classifica. Tra queste Udinese-Lazio, che si affrontano oggi, lunedì 7 settembre , alle ore 20.45 allo Stadio Friuli di Udine .

Dove vedere Udinese Lazio in tv

Udinese-Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky a partire dalle ore 20.45.

DAZN consentirà agli abbonati di seguire la gara attraverso l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV e sugli altri dispositivi compatibili previsti dal piano sottoscritto. Come tutte le 380 partite della Serie A 2026/27, anche la sfida tra granata e rossoneri rientra infatti nell’offerta della piattaforma.

Per quanto riguarda Sky, la partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Udinese-Lazio è una delle tre gare della prima giornata disponibili anche sul broadcaster satellitare, insieme a Roma-Atalanta e Bologna-Sassuolo.

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Dove vedere Udinese Lazio in streaming

Le possibilità sono più di una anche per chi vuole seguire Udinese-Lazio in streaming.

La partita sarà innanzitutto disponibile su DAZN, accedendo attraverso l’app o il sito della piattaforma con un abbonamento che comprenda la Serie A. La seconda alternativa è invece NOW, il servizio streaming di Sky, che trasmetterà l’incontro nell’ambito della propria offerta sportiva.

La presenza della gara nella programmazione Sky offre quindi una possibilità aggiuntiva rispetto agli incontri detenuti in esclusiva da DAZN. Udinese-Lazio fa infatti parte delle tre partite del turno per le quali i diritti sono condivisi dai due broadcaster.

Dove vedere Udinese Lazio in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Udinese-Lazio in tv e streaming gratis, non è prevista la possibilità di assistere gratuitamente e legalmente all’intera partita in diretta.

La gara è compresa nelle offerte a pagamento di DAZN e Sky e non è prevista una trasmissione integrale in chiaro. Per seguire tutti i 90 minuti sarà dunque necessario avere un abbonamento compatibile a DAZN oppure a Sky o NOW.

Sarà naturalmente possibile trovare gratuitamente aggiornamenti sul risultato, statistiche e contenuti legati all’incontro sui canali ufficiali dei club, della Lega Serie A e attraverso i principali siti sportivi. Per la diretta video completa, invece, è necessario utilizzare uno dei servizi che detengono i diritti.

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