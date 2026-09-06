Ma dove vedere Juventus Milan in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

Dove vedere Juventus Milan in tv

Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida della terza giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Juventus Milan in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Juventus-Milan sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Juventus Milan in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Juventus-Milan in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Frosinone-Venezia è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Juventus Milan, quando si gioca

L’appuntamento con Juventus-Milan è fissato per domenica 6 settembre 2026 alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. La sfida sarà valida per la terza giornata della Serie A 2026/27, ricca di big match.

Quattro delle ultime cinque sfide tra Juventus e Milan in Serie A sono terminate 0-0, tra cui le due più recenti.