La Serie A 2026/27 è alla terza giornata e ci aspettano diversi big match. Da tenere sott’occhio anche le altre partite, che potrebbero comunque regalare emozioni. Tra queste Bologna-Sassuolo, che si affrontano oggi, domenica 6 settembre, alle ore 18 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.
La squadra di casa cercherà il riscatto dopo aver chiuso le prime due giornate con due sconfitte. Il Sassuolo, invece, vuole avviare una striscia positiva di risultati.
Ma dove vedere Bologna e Sassuolo in tv e streaming? La partita sarà disponibile sia su DAZN sia su Sky, oltre che in streaming su NOW.
Dove vedere Bologna Sassuolo in tv
Bologna-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky a partire dalle ore 18.
DAZN consentirà agli abbonati di seguire la gara attraverso l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV e sugli altri dispositivi compatibili previsti dal piano sottoscritto. Come tutte le 380 partite della Serie A 2026/27, anche la sfida tra granata e rossoneri rientra infatti nell’offerta della piattaforma.
Per quanto riguarda Sky, la partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Bologna-Sassuolo è una delle tre gare della prima giornata disponibili anche sul broadcaster satellitare, insieme a Roma-Atalanta e Udinese-Lazio.
Dove vedere Bologna Sassuolo in streaming
Le possibilità sono più di una anche per chi vuole seguire Bologna-Sassuolo in streaming.
La partita sarà innanzitutto disponibile su DAZN, accedendo attraverso l’app o il sito della piattaforma con un abbonamento che comprenda la Serie A. La seconda alternativa è invece NOW, il servizio streaming di Sky, che trasmetterà l’incontro nell’ambito della propria offerta sportiva.
La presenza della gara nella programmazione Sky offre quindi una possibilità aggiuntiva rispetto agli incontri detenuti in esclusiva da DAZN. Bologna-Sassuolo fa infatti parte delle tre partite del turno per le quali i diritti sono condivisi dai due broadcaster.
Dove vedere Bologna Sassuolo in tv e streaming gratis
Per chi cerca dove vedere Bologna-Sassuolo in tv e streaming gratis, non è prevista la possibilità di assistere gratuitamente e legalmente all’intera partita in diretta.
La gara è compresa nelle offerte a pagamento di DAZN e Sky e non è prevista una trasmissione integrale in chiaro. Per seguire tutti i 90 minuti sarà dunque necessario avere un abbonamento compatibile a DAZN oppure a Sky o NOW.
Sarà naturalmente possibile trovare gratuitamente aggiornamenti sul risultato, statistiche e contenuti legati all’incontro sui canali ufficiali dei club, della Lega Serie A e attraverso i principali siti sportivi. Per la diretta video completa, invece, è necessario utilizzare uno dei servizi che detengono i diritti.
Bologna Sassuolo, quando si gioca
Bologna-Sassuolo si gioca domenica 6 settembre 2026 alle ore 10 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.
La gara precede l’ultimo big match della terza giornata. Sky seguirà Bologna-Sassuolo in diretta sui propri canali Sport, mentre la partita sarà disponibile anche su DAZN e in streaming attraverso NOW.
La terza giornata della Serie A si concluderà poi lunedì 7 settembre con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45.
In sintesi:
- Partita: Bologna-Sassuolo
- Competizione: Serie A 2026/27, 3ª giornata
- Data: domenica 6 settembre 2026
- Orario: 18
- Stadio: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna
- Diretta TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251
- Streaming: DAZN e NOW
- Diretta gratis: non disponibile