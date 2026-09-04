Lo US Open 2026 entra nel vivo sui campi di Flushing Meadows. A New York si disputa il quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione, con il tabellone principale del singolare in programma dal 30 agosto al 13 settembre, giorno nel quale l’Arthur Ashe Stadium ospiterà la finale maschile. Mentre la competizione prosegue, il tabellone dello US Open 2026 prende forma, con la parte alta e quella bassa del draw che saranno aggiornate progressivamente con i risultati e gli accoppiamenti dei turni successivi. Un’edizione particolarmente interessante anche in chiave italiana, nonostante la pesante assenza di Jannik Sinner, che ha rinunciato allo Slam statunitense a causa del problema al ginocchio destro. Il forfait del numero uno mondiale ha ridisegnato anche gli equilibri del torneo. Alexander Zverev è diventato la testa di serie numero 1 ed è stato collocato nella parte alta del tabellone, mentre il campione in carica Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2 e al rientro dopo quattro mesi di stop per l’infortunio al polso destro, guida la parte bassa.

US Open 2026, gli italiani nel tabellone e i possibili quarti Nonostante l’assenza di Sinner, la presenza italiana allo US Open 2026 era particolarmente numerosa. Nel solo tabellone maschile erano partiti in dieci, mentre una volta giunti al terzo turno della competizione sono due i tennisti di casa nostra rimasti in gioco: Flavio Cobolli e Luciano Darderi. A guidare il gruppo è Cobolli, testa di serie numero 5 dopo una stagione che lo ha portato stabilmente ai vertici del tennis mondiale. L’azzurro si trova nel quarto che era presidiato da Auger-Aliassime, ma il tennista canadese è stato eliminato a sorpresa. Musetti, numero 13 del seeding, si trovava invece nel settore di Zverev, ma anche lui ha dovuto abbandonare anzitempo il torneo. Rimane ancora Luciano Darderi, testa di serie numero 21. Giunti al terzo turno, seguendo rigorosamente il ranking, il tabellone maschile propone questi quarti di finale teorici: Alexander Zverev (1) – Zizou Bergs (31)

Learner Tien (14) – Flavio Cobolli (5)

Daniil Medvedev (7) – Tomas Martin Etcheverry (27)

Ben Shelton (8) – Carlos Alcaraz (2)