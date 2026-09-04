Eventi sportivi 4-10 settembre 2026: Inter-Napoli, Juventus-Milan e la Champions che riparte

Il favore dei pronostici pende dalla parte nerazzurra, ma non fino a schiacciare la sfida: Lottomatica apre l’Inter a 1.65*, il pareggio a 3.85 e il Napoli a 5.25, mentre AdmiralBet allarga la forbice portando i campani a 5.50. Pesa più il ko interno con il Como che il confronto fra gli organici, visto che il segno 1 resta sotto 1.85 ovunque. Fra i due centrocampi, però, la differenza vista in agosto è molto meno larga di così.

L’Inter arriva a punteggio pieno dopo aver battuto il Monza e vinto a Cagliari, con una sola rete al passivo. Il Napoli, quest’anno guidato da Massimiliano Allegri, invece, ha già perso in casa con il Como dopo il successo di Marassi: nelle prime due uscite i campani hanno trovato in Kevin De Bruyne il regista offensivo attorno a cui costruire, complice anche l’indisponibilità di McTominay. Il programma ufficiale della Lega Serie A fissa il fischio d’inizio alle 18 di sabato, senza slot delle 12.30 per il caldo.

Il campionato concentra in poco più di ventiquattr’ore le due partite più attese, poi arriva l’Europa. Sabato alle 18 San Siro apre con Inter-Napoli, domenica sera l’Allianz Stadium mette di fronte Juventus e Milan e da martedì 8 la Champions riparte con le quattro italiane distribuite su tre serate. Nel mezzo c’è il Gran Premio d’Italia, con il leader del Mondiale penalizzato in griglia e la Ferrari attesa dal pubblico di Monza.

Calcio · Serie A Enilive, 3ª giornata · domenica 6 settembre, ore 20.45 · Allianz Stadium

Juventus-Milan, due difese ancora a zero

Ventiquattr’ore dopo tocca a Torino. La Juventus di Luciano Spalletti ha battuto Frosinone e Parma senza subire gol, il Milan di Rúben Amorim ha regolato Torino e Venezia: sei punti a testa e nessuna rete incassata in quattro partite. Il precedente storico va nella stessa direzione, perché quattro degli ultimi cinque incroci di campionato si sono chiusi sullo 0-0 e i rossoneri non segnano alla Juventus in Serie A dal maggio 2023. Spalletti trova il nuovo acquisto Woltemade, ma dovrà rinunciare a Thuram e Yildiz.

Quel filotto di pareggi a reti bianche si riflette su come i due siti hanno impostato la sfida: SNAI propone i bianconeri a 2.10, il pari a 3.25 e i rossoneri a 3.60, Sportium porta a 2.12 i padroni di casa e il Milan a 3.70. Tre esiti in due punti scarsi di distanza dicono che il fattore campo vale pochissimo qui, e infatti la giocata sull’Under 2.5 viaggia più bassa dell’1X2, a circa 1.70.

Calcio · Champions League, 1ª giornata · 8-10 settembre · Europa

Le quattro italiane su tre sere, dal Bernabéu a Como

La fase campionato riparte martedì 8 e distribuisce le italiane fino a giovedì. L’Inter va subito a Madrid, alle 21, contro il Real di José Mourinho; mercoledì alla stessa ora il Napoli riceve l’Arsenal; giovedì la Roma gioca a Istanbul con il Fenerbahçe alle 18.45 e il Como chiude alle 21 con il Lipsia. Per i lariani è la prima partita europea della loro storia, insieme a LASK, Sabah e Viking fra le quattro debuttanti assolute del tabellone a 36.

Daznbet apre il Real a 1.60 con l’Inter a 5.20 e il pareggio a 4.30, e dà l’Arsenal a 1.85 al Maradona, decisamente favorito contro il 4.25 del Napoli. Eurobet si muove su valori simili per questi due match, con un equilibrio molto più marcato, invece, su Fenerbahçe e Roma, quotate rispettivamente a 2.70 e 2.55. Al Sinigaglia il Como parte da 2.05 contro il 3.45 dei tedeschi. Su una prima giornata così le differenze fra un sito e l’altro arrivano anche a venti centesimi sullo stesso esito, e otto gare in nove mesi cambiano molte valutazioni: qui l’elenco di tutti gli operatori con concessione italiana serve più che su una singola partita di campionato.

Ciclismo · Vuelta a España, tappe 13-18 · 4-10 settembre · Spagna

Senza Pogacar la corsa ha cambiato padrone

La Vuelta è arrivata alla terza settimana senza il corridore che l’aveva dominata fino all’ottava tappa: Tadej Pogacar è caduto il 29 agosto sulla Pucol-Xeraco e ha lasciato la corsa con un trauma cranico e la clavicola sinistra fratturata. Il referto segnala anche una frattura stabile della settima vertebra cervicale, al primo ritiro da un Grande Giro in carriera per lo sloveno. Da lì la maglia roja è passata a Enric Mas, che dopo la dodicesima frazione conserva 1’45” su Primoz Roglic e 2’06” su Felix Gall, con Richard Carapaz già a quasi quattro minuti. Venerdì si corre da Almuñécar a Loja, sabato arriva la salita della Sierra de la Pandera (11,9 chilometri al 7,2%) e giovedì 10 c’è la cronometro di Jerez, 32,1 chilometri.

Il ribaltone ha azzerato un antepost che a Monaco era fermo intorno a 1.10 sullo sloveno. Ora GoldBet mette lo spagnolo a 1.30, Roglic a 4.00 e Gall a 9.00, mentre Eurobet abbassa il leader (1.25) confermando al contempo il 4.00 dell’inseguitore. Il punto è che la crono di Jerez premia storicamente Roglic, e il vantaggio accumulato in salita da Mas non è ancora un margine di sicurezza a due tappe di montagna dalla fine.

Tennis · US Open, dal terzo turno ai quarti · 4-10 settembre · New York

A Flushing Meadows restano tre azzurri

Lo Slam americano entra nel vivo con la spedizione italiana ridotta. Fuori Lorenzo Musetti, battuto da Dane Sweeny, e fuori anche Matteo Berrettini e Mattia Bellucci, mentre Flavio Cobolli (rimonta in quattro set su Tristan Schoolkate), Luciano Darderi e Jasmine Paolini hanno passato il secondo turno. Il tabellone maschile resta senza Jannik Sinner, out per il ginocchio. Il terzo turno si chiude sabato, gli ottavi occupano il 6 e il 7, i quarti si giocano l’8 e il 9 e giovedì 10 arrivano le prime semifinali, quelle femminili; le finali chiudono il weekend.

Sul vincitore Sisal tiene Carlos Alcaraz a 2.00 davanti ad Alexander Zverev a 3.50, Ben Shelton a 7.50 e Taylor Fritz a 9.00, con Cobolli a 33.00; Betsson scende a 1.95 sullo spagnolo e nel femminile propone Aryna Sabalenka a 4.00 e Coco Gauff a 5.00. I valori si muovono però ogni sera, perché un solo turno può riscrivere tutta la gerarchia in un tabellone che si dimezza ogni due giorni: la bielorussa, per dire, a New York ha vinto le ultime due edizioni e non è comunque la favorita più netta del torneo.

Focus: Antonelli arriva a Monza da leader e parte dal fondo

Il Gran Premio d’Italia di domenica alle 15 porta all’Autodromo una situazione che mancava da settantatré anni: un pilota italiano in testa al Mondiale, cosa non più vista dai tempi del secondo titolo di Alberto Ascari nel 1953. Kimi Antonelli guida con 242 punti su George Russell e Lewis Hamilton, fermi entrambi a 183, ma il cambio di power unit lo manda ultimo in griglia: Mercedes ha scelto di prendersi la penalità adesso. Il programma completo del Gran Premio d’Italia prevede le qualifiche sabato alle 16.

La griglia rovesciata si vede subito nei numeri di SNAI, che sulla gara mette Lando Norris a 3.00 dopo i successi di Ungheria e Olanda, Russell a 3.75, Charles Leclerc a 5.00 e Hamilton a 6.00, con Antonelli scivolato a 9.00 alla pari di Max Verstappen. Sul titolo, però, il bolognese resta lontanissimo da tutti: Planetwin365 lo dà a 1.30 contro l’11.00 del compagno di squadra e la quota 8.00 di Norris. Chi ha giocato l’antepost a inizio stagione si ritrova con un margine ampio e dieci gare ancora in calendario dopo Monza, e cinquantanove punti reggono anche un weekend storto: valutare se incassare prima della fine su una giocata di lungo periodo è una scelta che cambia da sito a sito, perché le condizioni non sono uniformi.

E la settimana dopo è ancora più piena

Da venerdì 11 si accavallano il Gran Premio di San Marino a Misano, le due finali di Flushing Meadows e l’arrivo della Vuelta a Granada, mentre la Serie A torna in campo per la quarta giornata. Slam e Grande Giro finiscono lo stesso giorno, il 13 settembre, e due antepost aperti ad agosto si liquidano insieme: a quel punto pesano anche i tempi di accredito dei prelievi, che fra un operatore e l’altro non coincidono affatto.

*Quote soggette a variazioni.