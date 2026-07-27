La Premier contro i finti infortuni dei portieri: la nuova regola per evitare perdite di tempo

La Premier League inizierà il prossimo 21 agosto e fra le novità introdotte in questa stagione potrebbe essercene una legata ai portieri e ai loro infortuni. Come è risaputo, un estremo difensore che accusa un problema fisico non è costretto a lasciare il campo per facilitare la ripresa del gioco, come accade per un giocatore di movimento. Infatti, la partita è interrotta fino a quando il portiere non si è ripreso e non si è provveduto a fare il cambio.

Una parte del regolamento che però negli ultimi tempi, a latitudini diverse, viene qualche volta usato come tecnica per perdere tempo, visto che appunto l’arbitro è costretto a interrompere immediatamente il gioco se il portiere di una delle due squadre rimane a terra e non può far riprendere la sfida fino a quando l’estremo difensore non si è totalmente ripreso. Una pausa forzata che gli allenatori sfruttano anche come un vero e proprio timeout. Ma da questa stagione in Premier League non sarà più possibile farlo.