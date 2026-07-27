La Premier contro i finti infortuni dei portieri: la nuova regola per evitare perdite di tempo

La Premier League inizierà il prossimo 21 agosto e fra le novità introdotte in questa stagione potrebbe essercene una legata ai portieri e ai loro infortuni. Come è risaputo, un estremo difensore che accusa un problema fisico non è costretto a lasciare il campo per facilitare la ripresa del gioco, come accade per un giocatore di movimento. Infatti, la partita è interrotta fino a quando il portiere non si è ripreso e non si è provveduto a fare il cambio.
Una parte del regolamento che però negli ultimi tempi, a latitudini diverse, viene qualche volta usato come tecnica per perdere tempo, visto che appunto l’arbitro è costretto a interrompere immediatamente il gioco se il portiere di una delle due squadre rimane a terra e non può far riprendere la sfida fino a quando l’estremo difensore non si è totalmente ripreso. Una pausa forzata che gli allenatori sfruttano anche come un vero e proprio timeout. Ma da questa stagione in Premier League non sarà più possibile farlo.
Infatti, come riporta BBC Sport, la Football Association, la Premier League, la English Football League, la National League e la Women’s Super League hanno raggiunto un accordo per introdurre una nuova norma che riguarda gli infortuni dei portieri che poi non vengono sostituiti. Inoltre, il provvedimento viene appoggiato in pieno dalla Pro Ref, il nuovo organismo professionistico degli arbitri guidati dal responsabile arbitrale Howard Webb, ha discusso con le leghe su come affrontare il problema.
Dopo una serie di confronti la quadra sembra essere stata trovata. Per impedire a una squadra di poter spezzettare il gioco sfruttando la regole esistente per gli infortuni accorsi al portiere con il gioco in corso, la nuova norma – che attende il via libera finale dell’IFAB, l’unico organismo che ha il potere di modificare o introdurre nuove regole nel gioco del calcio – prevede che la squadra che ha il portiere infortunato sia costretta a togliere dal campo per un minuto un giocatore di movimento quando il gioco riprende e nel caso il portiere che ha accusato un problema che ha portato all’interruzione della gara non venisse sostituito.
Se l’arbitro segnala che il fisioterapista può entrare in campo per curare il portiere, l’allenatore avrà 10 secondi per indicare un altro giocatore che dovrà lasciare il terreno di gioco per un minuto, comunicando la scelta al quarto ufficiale. Se entro i 10 secondi non verrà indicato alcun giocatore, sarà il capitano a dover uscire dal campo. Nel caso che l’autorizzazione dell’IFAB arriverà in tempo, la prima partita a sperimentare la nuova regola sarà il turno preliminare della Carabao Cup tra Tranmere e Rochdale, in programma sabato 1° agosto. Inoltre, nella massima serie australiana è in programma il test per una variante di questa norma che indica come sarà sempre il capitano a dover lasciare il campo qualora si verificasse questa specifica casistica.
Gli ufficiali di gara non potrà impedire comunque che i compagni di squadra del portiere si avvicinino all’area tecnica per ricevere istruzioni dal proprio allenatore. Le istituzioni del calcio inglese comunque sperano che la prospettiva di giocare per un minuto con un giocatore in meno funzioni da deterrente per evitare questa pratica.
Infine, sono comunque previste delle eccezioni, che non costringeranno la squadra a giocare in 10:
- quando il portiere comunica di non aver bisogno del fisioterapista e non è stato lui a causare l’interruzione del gioco;
- quando il portiere e un compagno di squadra si sono scontrati;
- quando il portiere subisce un fallo e necessita di cure immediate;
- quando il portiere sta sanguinando;
- in caso di infortunio grave che richieda la sostituzione o di commozione cerebrale.