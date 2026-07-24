Dove vedere Udinese Swansea tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Kosta Runjaic avrà l’occasione di scendere in campo, dopo una settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione gallese, che milita in Championship, la seconda divisione del calcio britannico.

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Questa sfida servirà ad Runjaic per valutare le prime settimane di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società friulana, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Udinese e Swansea non sarà visibile né a pagamento né gratuitamente. Al momento, la società nerazzurra non ha comunicato alcun modo utile per seguire la sfida in famiglia. Dopo questo impegno, l’Udinese scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: