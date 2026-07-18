Il paradosso del debito nel calcio: perché un club indebitato può valere miliardi

In altre parole, se il debito finanzia lo sviluppo o la valorizzazione di uno o più asset, il ricorso al prestito può trasformarsi in una potente leva finanziaria che genera ricavi, migliora la redditività e la competitività sportiva. Lo dimostrano club come Real Madrid e Manchester United, che, nel corso degli anni, hanno registrato periodi di forte indebitamento, mantenendo tuttavia valutazioni di mercato elevatissime.

Come accade anche in altri contesti economici, è opportuno formulare una distinzione fondamentale: quando si parla dell’indebitamento di una società sportiva, il confine tra debito “buono” e debito “cattivo” dipende quasi sempre dalla qualità degli investimenti.

Negli ultimi anni, la situazione debitoria dei club del calcio europeo ha rappresentato uno dei temi più dibattuti da stampa e tifosi. Complice anche l’introduzione delle regole del Fair Play Finanziario e delle nuove direttive UEFA sulla sostenibilità economica, il focus delle società si è spostato progressivamente verso la ricerca dell’equilibrio di bilancio, al punto che l’indebitamento delle organizzazioni sportive continua ad essere percepito come un aspetto paradossale del business del football europeo. La domanda infatti è: come può un club indebitato valere miliardi di euro?

Lo stadio come asset strategico

Attenzione però a non generalizzare. Una posizione debitoria si trasforma in valore solo quando l’investimento sostenuto finanzia un’attività che produce reddito. Ad esempio, la costruzione o la ristrutturazione di un impianto sportivo potrebbe favorire una significativa crescita strutturale, grazie agli incassi previsti dallo sfruttamento degli spazi commerciali, all’aumento degli incassi dalla biglietteria, alle sponsorizzazioni e allo sviluppo di aree di ospitalità premium. Sono questi gli elementi che, generalmente, finiscono sotto la lente d’ingrandimento degli investitori, a cui è spesso riservato un monito: il club non è necessariamente il riflesso della sua esposizione debitoria ma vale in base alla capacità di generare cash flow, stagione dopo stagione.

Quando il debito diventa un problema

In realtà, l’impegno finanziario non è sempre destinato a generare valore. In questi casi, l’esposizione finanziaria può innescare una spirale negativa, laddove il debito è chiamato esclusivamente a sostenere evidenti squilibri di bilancio. Interessi passivi in crescita, ricavi in diminuzione e un monte ingaggi che assorbe gran parte del fatturato: sono tutti elementi che possono rendere indispensabile il ricorso a nuova finanza.

Il caso dell’Inter: da una crisi finanziaria alla sostenibilità

Il club nerazzurro è attualmente l’esempio più efficace per comprendere come una società sportiva possa ricorrere al debito per affrontare una pesante crisi finanziaria riuscendo comunque a raggiungere la sostenibilità nel medio/lungo periodo. Dopo il passaggio di proprietà da Suning a Oaktree Capital Management nel 2024, la situazione del club infatti è profondamente mutata: oggi il debito appare più sostenibile, anche se continua a toccare cifre elevate.

Il massiccio ricorso alla finanza esterna che ha coinvolto il club di Viale della Liberazione è dipeso da numerosi fattori, ma si può certamente affermare che l’esposizione debitoria a carico del club, in buona misura, sia stata determinata da impellenti esigenze di liquidità più che da investimenti produttivi. Nel maggio 2021 infatti, il finanziamento concesso da Oaktree alla holding del gruppo Suning, presentava caratteristiche tipiche del cosiddetto debito “cattivo”, poiché il capitale fu impiegato a sanare gli squilibri della gestione societaria.