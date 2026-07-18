Il paradosso del debito nel calcio: perché un club indebitato può valere miliardi

Negli ultimi anni, la situazione debitoria dei club del calcio europeo ha rappresentato uno dei temi più dibattuti da stampa e tifosi. Complice anche l’introduzione delle regole del Fair Play Finanziario e delle nuove direttive UEFA sulla sostenibilità economica, il focus delle società si è spostato progressivamente verso la ricerca dell’equilibrio di bilancio, al punto che l’indebitamento delle organizzazioni sportive continua ad essere percepito come un aspetto paradossale del business del football europeo. La domanda infatti è: come può un club indebitato valere miliardi di euro?
Quando il debito è un “valore”
Come accade anche in altri contesti economici, è opportuno formulare una distinzione fondamentale: quando si parla dell’indebitamento di una società sportiva, il confine tra debito “buono” e debito “cattivo” dipende quasi sempre dalla qualità degli investimenti.
In altre parole, se il debito finanzia lo sviluppo o la valorizzazione di uno o più asset, il ricorso al prestito può trasformarsi in una potente leva finanziaria che genera ricavi, migliora la redditività e la competitività sportiva. Lo dimostrano club come Real Madrid e Manchester United, che, nel corso degli anni, hanno registrato periodi di forte indebitamento, mantenendo tuttavia valutazioni di mercato elevatissime.
Lo stadio come asset strategico
Attenzione però a non generalizzare. Una posizione debitoria si trasforma in valore solo quando l’investimento sostenuto finanzia un’attività che produce reddito. Ad esempio, la costruzione o la ristrutturazione di un impianto sportivo potrebbe favorire una significativa crescita strutturale, grazie agli incassi previsti dallo sfruttamento degli spazi commerciali, all’aumento degli incassi dalla biglietteria, alle sponsorizzazioni e allo sviluppo di aree di ospitalità premium. Sono questi gli elementi che, generalmente, finiscono sotto la lente d’ingrandimento degli investitori, a cui è spesso riservato un monito: il club non è necessariamente il riflesso della sua esposizione debitoria ma vale in base alla capacità di generare cash flow, stagione dopo stagione.
Quando il debito diventa un problema
In realtà, l’impegno finanziario non è sempre destinato a generare valore. In questi casi, l’esposizione finanziaria può innescare una spirale negativa, laddove il debito è chiamato esclusivamente a sostenere evidenti squilibri di bilancio. Interessi passivi in crescita, ricavi in diminuzione e un monte ingaggi che assorbe gran parte del fatturato: sono tutti elementi che possono rendere indispensabile il ricorso a nuova finanza.
Il caso dell’Inter: da una crisi finanziaria alla sostenibilità
Il club nerazzurro è attualmente l’esempio più efficace per comprendere come una società sportiva possa ricorrere al debito per affrontare una pesante crisi finanziaria riuscendo comunque a raggiungere la sostenibilità nel medio/lungo periodo. Dopo il passaggio di proprietà da Suning a Oaktree Capital Management nel 2024, la situazione del club infatti è profondamente mutata: oggi il debito appare più sostenibile, anche se continua a toccare cifre elevate.
Il massiccio ricorso alla finanza esterna che ha coinvolto il club di Viale della Liberazione è dipeso da numerosi fattori, ma si può certamente affermare che l’esposizione debitoria a carico del club, in buona misura, sia stata determinata da impellenti esigenze di liquidità più che da investimenti produttivi. Nel maggio 2021 infatti, il finanziamento concesso da Oaktree alla holding del gruppo Suning, presentava caratteristiche tipiche del cosiddetto debito “cattivo”, poiché il capitale fu impiegato a sanare gli squilibri della gestione societaria.
Il rifinanziamento del bond
Con l’ingresso in società del colosso americano, al termine della stagione 2023-2024, l’emissione di un nuovo bond e l’estinzione di quello pregresso hanno sostanzialmente modificato la posizione del club rispetto alla liquidità ottenuta sui mercati finanziari. In altre parole, l’esposizione debitoria gravante sull’Inter non è servita a ripianare nuove perdite, bensì a sostituire un prestito più oneroso con uno meno costoso. Da un punto di vista finanziario, l’operazione di per sé è positiva perché, pur non finanziando la creazione di nuovi asset, consente di migliorare la struttura finanziaria del club riducendo il costo dell’indebitamento.
Oggi il club genera molta più cassa
Negli ultimi anni l’Inter ha aumentato notevolmente i ricavi, attingendo a una serie combinata di fonti che hanno permesso al club di ristabilire un migliore equilibrio economico. Il cammino in Champions League, culminato con due finali in soli tre anni, i nuovi sponsor, gli incassi da stadio e la crescita del comparto commerciale, hanno permesso ai nerazzurri di conseguire al 30 giugno 2025 un risultato di bilancio positivo dopo anni di conti sempre in perdita.
Dove rimane il rischio?
Attualmente, la salute della società milanese dipende strettamente dalla continuità con cui riuscirà a produrre ricavi e utili di esercizio. Il rischio, per questo, rimane: non è un mistero che la società di Oaktree conservi alcuni tratti strategici ancora fragili, dovendo poggiarsi su una struttura che non può fare a meno degli incassi derivanti dalla qualificazione alla Champions League, del controllo del monte ingaggi e del costo del personale tesserato. In mancanza di uno solo degli “indicatori” di sostenibilità, la pressione sul bilancio aumenterebbe sensibilmente. Il caso dell’Inter dimostra comunque che l’indebitamento di un club non rappresenta con esattezza il suo valore di mercato. Al contrario, una società vale in base alla sua capacità di sostenere il debito attraverso la generazione di ricavi ricorrenti, flussi di cassa positivi ed equilibrio finanziario.