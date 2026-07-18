Dove vedere Udinese Istra tv streaming: guarda la partita in diretta

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Dove vedere Udinese Istra tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà ad Runjaic per valutare la prima settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società friulana, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Udinese e Istra non sarà visibile né a pagamento né gratuitamente. La sfida si disputerà a porte chiuse e al momento, la società nerazzurra non ha comunicato alcun modo utile per seguire la sfida in famiglia. Dopo questo impegno, l’Udinese scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: