Dove vedere Udinese Istra tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Udinese Istra tv streaming, prima amichevole estiva per la formazione friulana.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Kosta Runjaic avrà l’occasione di scendere in campo, dopo una settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione croata, che milita nel massimo campionato nazionale.
Quando si gioca Udinese-Istra
Udinese-Istra, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Centro Sportivo Dino Bruseschi, il 18 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.
Dove vedere Udinese Istra tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà ad Runjaic per valutare la prima settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società friulana, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Udinese e Istra non sarà visibile né a pagamento né gratuitamente. La sfida si disputerà a porte chiuse e al momento, la società nerazzurra non ha comunicato alcun modo utile per seguire la sfida in famiglia. Dopo questo impegno, l’Udinese scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Udinese-Swansea: venerdì 24 luglio, ore 13.00, Mittersill
- Udinese-Shabab Al Ahli Dubai: martedì 28 luglio, ore 17:30, Neukirchen am Grossvenediger
- Udinese-Mainz: sabato 1° agosto, ore 16.00, Mittersill