Dove vedere Torino Pinzolo tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Torino Pinzolo tv streaming, prima amichevole estiva per la formazione granata.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Ignazio Abate avrà l’occasione di scendere in campo, dopo una settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione dilettante che milita nelle prima categoria piemontese.
Quando si gioca Torino-Pinzolo
Torino-Pinzolo, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Campo Sportivo Comunale Pineta di Pinzolo, il 18 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.30.
Dove vedere Torino Pinzolo tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà ad Abate per valutare la prima settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società granata, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Torino e Pinzolo sarà visibile sia pagamento che gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e su Torino TV per i titolari di tessera Cuore Granata, che dovranno essere iscritti al sito torinofc.it e aver associato al profilo il numero della tessera. Dopo questo impegno, il Torino scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Torino-Alcione Milano (22 luglio)
- Torino-Cittadella (25 luglio)
- Burnley-Torino (2 agosto)
- Avellino-Torino (8 agosto)