Dove vedere Torino Pinzolo tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Torino Pinzolo tv streaming , prima amichevole estiva per la formazione granata.

Dove vedere Torino Pinzolo tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà ad Abate per valutare la prima settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società granata, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Torino e Pinzolo sarà visibile sia pagamento che gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e su Torino TV per i titolari di tessera Cuore Granata, che dovranno essere iscritti al sito torinofc.it e aver associato al profilo il numero della tessera. Dopo questo impegno, il Torino scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: