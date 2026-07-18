Dove vedere Monza Pro Vercelli tv streaming: guarda la partita in diretta

Le due squadre scendono in campo per una amichevole estiva. I brianzoli si preparano a una nuova stagione in Serie A.

Di
Luca Cosentini
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Ivan Juric (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Monza Pro Vercelli tv streaming, prima amichevole estiva per la formazione rossoblù.

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Ivan Juric avrà l’occasione di scendere in campo, dopo una settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione che milita in Serie C e nella sua storia ha vinto ben sette scudetti.

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Quando si gioca Monza-Pro Vercelli

Monza-Pro Vercelli, match amichevole in questa estate 2026, si terrà allo Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello, il 18 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

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Dove vedere Monza Pro Vercelli tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Ivan Juric per valutare la prima settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società brianzola, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Monza e Pro Vercelli, che si giocherà a porte chiuse in quanto il Campo 3 del Centro Sportivo, dotato di tribuna per il pubblico, è attualmente interessato dai lavori di rifacimento del manto erboso e non è pertanto agibile, non sarà visibile in alcun modo, né in tv e nemmeno in streaming, che sia gratis o a pagamento. Il club brianzolo ha già comunicato che gli highlights della sfida saranno visibili successivamente sui canali social del club biancorosso. Queste di seguito le prossime amichevoli per la squadra di Juric:

  • Galatasaray-Monza (24 luglio)
  • Monza-Aris FC (30 luglio)
  • Monza-Padova (7 agosto)

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