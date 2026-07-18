Dove vedere Bologna Arminia Bielefeld tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Bologna Arminia Bielefeld tv streaming, prima amichevole estiva per la formazione rossoblù.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Domenico Tedesco avrà l’occasione di scendere in campo, dopo una settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione tedesca che milita nella 2.Bundesliga, la seconda divisione professionistica del calcio tedesco.
Quando si gioca Bologna-Arminia Bielefeld
Bologna-Arminia Bielefeld, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al centro sportivo di Valles, frazione di Rio di Pusteria, il 18 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 12.00.
Dove vedere Bologna Arminia Bielefeld tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà a Tedesco per valutare la prima settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società rossoblù, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico italo-tedesco.
La sfida fra Bologna e Arminia Bielefeld sarà visibile esclusivamente a pagamento per gli abbonati della piattaforma di sport in streaming DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, il Bologna scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Bologna-Heidenheim (22 luglio)
- Bologna-Iraklis (25 luglio)
- Bologna-Cambuur (1 agosto)
- Bologna-Pisa (8 agosto)
- Brighton-Bologna (15 agosto)