Dove vedere Basilea Juventus tv streaming: guarda la partita in diretta

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Dove vedere Basilea Juventus tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Luciano Spalletti per valutare la prima settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società bianconera, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Basilea e Juventus sarà visibile sia a pagamento che in modalità gratuita. Gli abbonati DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Inoltre, questa sfida sarà visibile gratuitamente, previa registrazione, sul sito ufficiale del club bianconero e sulla relativa app. Dopo questo impegno, la Juve scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: