Dove vedere Basilea Juventus tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Basilea Juventus tv streaming, prima amichevole estiva per la formazione bianconera.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Luciano Spalletti avrà l’occasione di scendere in campo, dopo una settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione svizzera che milita Super League, la massima divisione professionistica del calcio svizzero.
Quando si gioca Basilea-Juventus
Basilea-Juventus, match amichevole in questa estate 2026, si terrà allo stadio St. Jakob-Park, di Basilea (Svizzera), il 18 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.30.
Dove vedere Basilea Juventus tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà a Luciano Spalletti per valutare la prima settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società bianconera, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Basilea e Juventus sarà visibile sia a pagamento che in modalità gratuita. Gli abbonati DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Inoltre, questa sfida sarà visibile gratuitamente, previa registrazione, sul sito ufficiale del club bianconero e sulla relativa app. Dopo questo impegno, la Juve scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Sabato 25 luglio, 20.00 (orario italiano): Liegi-Juventus
- Venerdì 31 luglio, 18.00 (orario italiano): Juventus-Nizza
- Mercoledì 5 agosto, 13.45 (orario italiano): Juventus-Chelsea
- Sabato 8 agosto, 12.00 (orario italiano): Juventus-Inter
- Martedì 11 agosto, 12.00 (orario italiano): Juventus-Palermo
- Lunedì 17 agosto, 18.00 (orario italiano: Juventus-Juventus Next Gen