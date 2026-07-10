Inter e Milan, il ricavato della biglietteria dedicata ai tifosi con disabilità donato per lo sport inclusivo

Inter e Milan, insieme al Comune di Milano, hanno confermato come il ricavato derivante dalla vendita di biglietti e abbonamenti per tifosi con disabilità della stagione 2025/26 sarà destinato a progetti dedicati alla promozione dello sport per tutte le abilità, ribadendo l’impegno condiviso a favore dell’inclusione, della partecipazione e dell’accessibilità attraverso lo sport.

La quota più significativa, pari complessivamente a 140.000 euro, supporterà organizzazioni sportive di base e realtà del Terzo Settore della città di Milano. Le risorse saranno assegnate attraverso un avviso pubblico promosso dal Comune di Milano, finalizzato a sostenere iniziative con una forte valenza educativa, formativa e di integrazione sociale attraverso lo sport.