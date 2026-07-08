Cairo amplia la sua presenza nell'editoria e sale al 14% di Prima Comunicazione

L’operazione – spiega la testata online Nuovo Observer – porta Cairo Communication a detenere il 14,10% di Editoriale Genesis, quota a cui si aggiunge lo 0,33% già posseduto personalmente da Urbano Cairo, per un totale che tocca il 14,43%. Il gruppo dell’imprenditore alessandrino, proprietario del Torino e già attivo nel settore editoriale e televisivo con asset come La7, RCS e Cairo Editore, diventa così uno dei soci rilevanti della casa editrice fondata oltre cinquant’anni fa.

Urbano Cairo amplia la propria presenza nel mondo dell’editoria e della comunicazione. Cairo Communication è infatti entrata nel capitale di Editoriale Genesis Srl, società editrice di Prima Comunicazione e Primaonline.it, nell’ambito di un aumento di capitale realizzato lo scorso 30 giugno.

L’ingresso di Cairo Communication non avviene tramite un investimento di nuova liquidità, ma attraverso la conversione in capitale di un debito che Editoriale Genesis aveva nei confronti della società. Cairo Communication era infatti concessionaria pubblicitaria delle testate del gruppo, prima che la raccolta pubblicitaria fosse affidata a System. Secondo quanto spiegato dalla stessa casa editrice, quel debito era rimasto “dormiente” ed è stato ora trasformato in quote societarie.

L’aumento di capitale rappresenta un passaggio significativo per Editoriale Genesis, nata attorno a Prima Comunicazione, testata fondata nel 1973 con lo slogan “la comunicazione come tecnica di potere”, e poi sviluppatasi anche online con Primaonline.it all’inizio degli anni Duemila.

Accanto a Cairo Communication, l’altra novità rilevante è l’ingresso di Reputation Manager, società specializzata in web reputation, ingegneria reputazionale, crisis management e brand protection, che entra con il 17,31% del capitale. Il fondatore Andrea Barchiesi deteneva già personalmente il 3,08%. L’obiettivo, secondo la casa editrice, è rafforzare la presenza digitale delle testate, dal web ai social, in una fase in cui intelligenza artificiale e comunicazione online stanno modificando profondamente il lavoro editoriale.

Reputation Manager ha inoltre recentemente acquisito la maggioranza di Twister Communications Group, con l’obiettivo di costruire un polo integrato tra reputation intelligence, comunicazione strategica e narrative governance. Un elemento che, nelle intenzioni di Editoriale Genesis, dovrebbe contribuire a portare nuove competenze tecnologiche e digitali all’interno del gruppo.

Dopo l’aumento di capitale, la maggioranza resta comunque in mano all’attuale azionariato storico. La quota principale rimane infatti a chi guida la società, con il 54,89% del capitale, indicata come garanzia della continuità e dell’indipendenza editoriale delle testate. Nel capitale restano anche altri soci storici: Lorenzo Pellicioli con lo 0,83%, L’Unione Sarda con il 2,05%, Silvana Mattei con l’1,63%, Guido Alberto Fossati con lo 0,65%, Massimiliano Donati con il 4,49% e Carlo Riva e Dina Bara, esponenti della storica squadra giornalistica, con lo 0,32%.