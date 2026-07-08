Cairo amplia la sua presenza nell'editoria e sale al 14% di Prima Comunicazione

L’ingresso di Cairo Communication non avviene tramite un investimento di nuova liquidità, ma attraverso la conversione in capitale di un debito che Editoriale Genesis aveva nei confronti della società. Cairo Communication era infatti concessionaria pubblicitaria delle testate del gruppo, prima che la raccolta pubblicitaria fosse affidata a System. Secondo quanto spiegato dalla stessa casa editrice, quel debito era rimasto “dormiente” ed è stato ora trasformato in quote societarie.
L’aumento di capitale rappresenta un passaggio significativo per Editoriale Genesis, nata attorno a Prima Comunicazione, testata fondata nel 1973 con lo slogan “la comunicazione come tecnica di potere”, e poi sviluppatasi anche online con Primaonline.it all’inizio degli anni Duemila.
Accanto a Cairo Communication, l’altra novità rilevante è l’ingresso di Reputation Manager, società specializzata in web reputation, ingegneria reputazionale, crisis management e brand protection, che entra con il 17,31% del capitale. Il fondatore Andrea Barchiesi deteneva già personalmente il 3,08%. L’obiettivo, secondo la casa editrice, è rafforzare la presenza digitale delle testate, dal web ai social, in una fase in cui intelligenza artificiale e comunicazione online stanno modificando profondamente il lavoro editoriale.
Reputation Manager ha inoltre recentemente acquisito la maggioranza di Twister Communications Group, con l’obiettivo di costruire un polo integrato tra reputation intelligence, comunicazione strategica e narrative governance. Un elemento che, nelle intenzioni di Editoriale Genesis, dovrebbe contribuire a portare nuove competenze tecnologiche e digitali all’interno del gruppo.
Dopo l’aumento di capitale, la maggioranza resta comunque in mano all’attuale azionariato storico. La quota principale rimane infatti a chi guida la società, con il 54,89% del capitale, indicata come garanzia della continuità e dell’indipendenza editoriale delle testate. Nel capitale restano anche altri soci storici: Lorenzo Pellicioli con lo 0,83%, L’Unione Sarda con il 2,05%, Silvana Mattei con l’1,63%, Guido Alberto Fossati con lo 0,65%, Massimiliano Donati con il 4,49% e Carlo Riva e Dina Bara, esponenti della storica squadra giornalistica, con lo 0,32%.
Per Cairo si tratta dunque di un nuovo tassello nel proprio perimetro editoriale e comunicativo. L’imprenditore, oltre alla proprietà del Torino, è da anni uno dei protagonisti del settore media in Italia, con interessi – tra RCS e La7 – che spaziano dalla stampa alla televisione, dalla pubblicità all’editoria periodica. L’ingresso in Editoriale Genesis, pur con una quota di minoranza, assume quindi un significato particolare anche per il profilo dell’editore e presidente granata, già al centro dell’attenzione mediatica per le sue attività nel calcio e nei media.
La stessa Editoriale Genesis ha scelto di raccontare l’operazione in prima persona, sottolineando la necessità di trasparenza legata all’ingresso di un editore come Cairo Communication nel capitale di una testata che si occupa anche del mondo della comunicazione e dei suoi protagonisti.