Ufficiale, Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B

Daniele Orsato è il nuovo responsabile della Commissione arbitri nazionale di Serie A e B. La nomina è stata annunciata da Francesco Massini, vicepresidente vicario dell’AIA, durante la conferenza stampa dell’Associazione italiana arbitri nella sede della FIGC a Roma.
Orsato, nell’ultima stagione responsabile della CAN di Serie C, prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, che si era autosospeso dall’incarico dopo essere finito al centro dell’inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Dopo l’uscita di Rocchi, il ruolo era stato ricoperto ad interim da Dino Tommasi.
La nomina di Orsato è stata deliberata dal Comitato Nazionale dell’AIA su indicazione del nuovo direttore tecnico Domenico Messina. Al suo fianco lavorerà una commissione composta da Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.
Per Orsato si tratta di un incarico di primo piano all’interno della struttura arbitrale italiana, con la responsabilità di guidare la gestione degli arbitri impegnati nei due principali campionati professionistici nazionali. L’ex arbitro internazionale raccoglie così l’eredità di Rocchi in una fase particolarmente delicata per il settore, segnata dall’inchiesta milanese e dalla necessità di rilanciare il lavoro della CAN di Serie A e B.
L’AIA ha inoltre definito anche altri incarichi nelle commissioni nazionali. Nicola Giovanni Ayroldi è stato nominato al vertice della Commissione arbitri della Serie C, ruolo ricoperto nell’ultima stagione proprio da Orsato. Paolo Dondarini sarà invece il nuovo designatore della Serie D, prendendo il posto di Stefano Braschi.