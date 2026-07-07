Ufficiale, Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B

Daniele Orsato è il nuovo responsabile della Commissione arbitri nazionale di Serie A e B. La nomina è stata annunciata da Francesco Massini, vicepresidente vicario dell’AIA, durante la conferenza stampa dell’Associazione italiana arbitri nella sede della FIGC a Roma.

Orsato, nell’ultima stagione responsabile della CAN di Serie C, prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, che si era autosospeso dall’incarico dopo essere finito al centro dell’inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Dopo l’uscita di Rocchi, il ruolo era stato ricoperto ad interim da Dino Tommasi.