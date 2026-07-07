Dalla Champions all'Europa League: la strategia di Sky per le coppe europee in chiaro nel 2026/27

La nuova stagione calcistica si è già formalmente aperta lo scorso 1° luglio, ma per vedere i club italiani – e non solo – all’opera nelle competizioni ufficiali bisognerà attendere ancora poco più di un mese. A settembre ripartiranno anche le coppe europee, con la terza stagione dall’introduzione del nuovo format studiato dalla UEFA, l’ultima del ciclo 2024-2027.
Come già accaduto negli ultimi anni, Sky sarà protagonista delle coppe trasmettendo 185 partite su 203 della UEFA Champions League, oltre a tutta l‘Europa League e la Conference League in esclusiva. Tra le squadre impegnate ci saranno anche sette italiane: Inter, Napoli, Roma e Como nella competizione più importante; Milan e Juventus in Europa League; Atalanta in Conference.
Sky partite in chiaro – La scelta sulle coppe europee
A tal proposito, un tema sempre caro agli spettatori è quello delle partite in chiaro. Calcio e Finanza è in grado di rivelare che anche per la nuova stagione la pay-tv di Comcast ha deciso di aprire a tutti gli appassionati la visione di alcuni incontri europei, ma le sfide delle formazioni italiane resteranno visibili per i soli abbonati.
Nel dettaglio, secondo quanto si apprende, lo schema per le coppe sarà il seguente:
- Champions League – il mercoledì sarà trasmessa su TV8 la migliore partita tra big straniere
- Europa League e Conference League – il giovedì sarà trasmessa su TV8 la migliore partita tra big straniere
I match trasmessi in chiaro verranno definiti solamente dopo il sorteggio della fase campionato delle tre coppe, che si terrà il 27 e il 28 agosto. Sempre ad agosto si giocheranno gli ultimi turni preliminari che definiranno tutte le squadre qualificate per ogni competizione.
Anche per la nuova stagione proseguiranno quindi le sfide in chiaro, ma per seguire le italiane sarà necessario abbonarsi a Sky o a NOW. Va comunque ricordato che – secondo le norme Agcom sugli eventi di particolare rilevanza nazionale – qualora le squadre italiane dovessero raggiungere le semifinali o le finali delle competizioni per club UEFA, la trasmissione degli incontri in chiaro sarà obbligatoria.