Dalla Champions all'Europa League: la strategia di Sky per le coppe europee in chiaro nel 2026/27

La nuova stagione calcistica si è già formalmente aperta lo scorso 1° luglio, ma per vedere i club italiani – e non solo – all’opera nelle competizioni ufficiali bisognerà attendere ancora poco più di un mese. A settembre ripartiranno anche le coppe europee, con la terza stagione dall’introduzione del nuovo format studiato dalla UEFA, l’ultima del ciclo 2024-2027.

Come già accaduto negli ultimi anni, Sky sarà protagonista delle coppe trasmettendo 185 partite su 203 della UEFA Champions League, oltre a tutta l‘Europa League e la Conference League in esclusiva. Tra le squadre impegnate ci saranno anche sette italiane: Inter, Napoli, Roma e Como nella competizione più importante; Milan e Juventus in Europa League; Atalanta in Conference.