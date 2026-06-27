Protesta dei tifosi della Lazio, il 2 luglio contro Lotito "la più grande manifestazione di dissenso"

Prosegue, ancor più agguerrita dopo l’acquisizione della Reggina da parte di Claudio Lotito,la protesta dei gruppi organizzati del tifo biancoceleste che anno organizzato che per giovedì 2 luglio alle 17:30 daremo una grande manifestazione di dissenso verso il patron biancoceleste “la più grande della storia delle tifoserie italiane» secondo gli organizzatori.
Nello specifico il corteo che partirà da Ponte Milvio e arriverà fino a Piazzale Ankara, sotto lo stadio Flaminio, il monumento che il club vorrebbe riportare in vita. L’appello è rivolto a tutti: «Agli abbonati che quest’anno con un estremo atto d’amore hanno sacrificato la propria presenza allo stadio; a chi si abbonerà ma è comunque contrario a questa società dimostrando con la presenza il proprio dissenso. Invitiamo tutti: giovani, padri di famiglia, attori, giornalisti, cantanti, politici e calciatori ad uscire dalle retrovie e ad esporsi».
«Non c’è futuro se non riprendiamo in mano le redini del nostro destino si legge ancora lottare è l’atto minimo che dobbiamo a noi stessi». La serata sarà conclusa da dibattiti, esibizioni artistiche e un dj set: «Tutto per dare ai tifosi una giornata di dissenso ma anche di amore e di condivisione della lazialità. Indossa la tua maglia celeste e coloriamo Roma, dimostrando ancora una volta che i tifosi della Lazio il destino non lo subiscono». hanno spiegato gli organizzatori