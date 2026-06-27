Protesta dei tifosi della Lazio, il 2 luglio contro Lotito "la più grande manifestazione di dissenso"

Nello specifico il corteo che partirà da Ponte Milvio e arriverà fino a Piazzale Ankara, sotto lo stadio Flaminio, il monumento che il club vorrebbe riportare in vita. L’appello è rivolto a tutti: «Agli abbonati che quest’anno con un estremo atto d’amore hanno sacrificato la propria presenza allo stadio; a chi si abbonerà ma è comunque contrario a questa società dimostrando con la presenza il proprio dissenso. Invitiamo tutti: giovani, padri di famiglia, attori, giornalisti, cantanti, politici e calciatori ad uscire dalle retrovie e ad esporsi».