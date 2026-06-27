Protesta dei tifosi della Lazio, il 2 luglio contro Lotito "la più grande manifestazione di dissenso"

Di
Redazione
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Prosegue, ancor più agguerrita dopo l’acquisizione della Reggina da parte di Claudio Lotito,la protesta dei gruppi organizzati del tifo biancoceleste che anno organizzato che per giovedì 2 luglio alle 17:30 daremo una grande manifestazione di dissenso verso il patron biancoceleste “la più grande della storia delle tifoserie italiane» secondo gli organizzatori.

Nello specifico  il corteo che partirà da Ponte Milvio e arriverà fino a Piazzale Ankara, sotto lo stadio Flaminio, il monumento che il club vorrebbe riportare in vita. L’appello è rivolto a tutti: «Agli abbonati che quest’anno con un estremo atto d’amore hanno sacrificato la propria presenza allo stadio; a chi si abbonerà ma è comunque contrario a questa società dimostrando con la presenza il proprio dissenso. Invitiamo tutti: giovani, padri di famiglia, attori, giornalisti, cantanti, politici e calciatori ad uscire dalle retrovie e ad esporsi».

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«Non c’è futuro se non riprendiamo in mano le redini del nostro destino si legge ancora lottare è l’atto minimo che dobbiamo a noi stessi». La serata sarà conclusa da dibattiti, esibizioni artistiche e un dj set: «Tutto per dare ai tifosi una giornata di dissenso ma anche di amore e di condivisione della lazialità. Indossa la tua maglia celeste e coloriamo Roma, dimostrando ancora una volta che i tifosi della Lazio il destino non lo subiscono». hanno spiegato gli organizzatori

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