Bologna-Milan 2024 sospesa per l'alluvione, il Tar dà ragione al sindaco Lepore.Respinta la domanda risarcitoria di Milan e Lega Serie A

La vicenda risale all’ottobre 2024, con una nuova alluvione che aveva colpito anche la città di Bologna. Due giorni prima della sfida Bologna-Milan, il 24 ottobre, il sindaco Matteo Lepore, in accordo con gli altri enti preposti, aveva ordinato la sospensione della partita (da giocarsi in altra data) sia per consentire i lavori di ripristino nell’area adiacente allo stadio Dall’Ara sia per un’allerta arancione dichiarata in quelle ore. Il presidente del Milan però, Paolo Scaroni, protestò, chiedendo di giocare a porte chiuse, e poi chiese l’annullamento dell’ordinanza e un risarcimento danni. Un’azione a cui si aggiunse anche la Lega Calcio. Oltre al Comune hanno resistito al ricorso il Bologna Fc e il Ministero dell’Interno, essendo intervenute anche Prefettura e Questura.