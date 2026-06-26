Il DDL S.1902 nasce – si legge nella relazione introduttiva – dalla necessità di affrontare le criticità emerse non solo dopo la mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali 2026, ma anche a fronte del progressivo deterioramento della sostenibilità economica del settore. Il calcio viene descritto come un comparto strategico, capace di garantire ogni anno oltre un miliardo di euro in contributi fiscali e previdenziali, ma al tempo stesso segnato da un indebitamento complessivo indicato in 5,5 miliardi di euro e da una ridotta valorizzazione dei talenti più giovani.

E’ stato depositato al Senato il testo del disegno di legge “Disposizioni in materia di sistema calcistico italiano”, provvedimento che port la firma del senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi e i cui contenuti sono stati svelati in anteprima da Calcio e Finanza nelle scorse settimane . Il DDL punta a intervenire su alcuni dei nodi strutturali del sistema calcistico italiano, dalla sostenibilità economica dei club alla valorizzazione dei giovani, passando per diritti tv, scommesse, procuratori, mercato e contrasto alla pirateria.

Il provvedimento si muove lungo tre direttrici principali: nuove entrate, contenimento dei costi e rafforzamento dei vivai. L’obiettivo dichiarato non è introdurre aiuti di Stato, ma costruire un ecosistema autosufficiente che possa sostenere il calcio italiano sul piano industriale e sportivo. Rispondendo a Calcio e Finanza, il presidente della Serie A Ezio Simonelli aveva commentato la bozza del disegno di legge parlando di «tantissimi temi di nostro interesse. Stiamo seguendo con grande attenzione l’iter dei lavori su alcuni dei temi già sollevati dalla Serie A».

Diritti tv Serie A: una quota legata a giovani, conti e stadi

Uno dei passaggi centrali riguarda la distribuzione delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi della Serie A. Il DDL prevede che una quota non inferiore al 15% venga assegnata ai club sulla base dei cosiddetti Parametri di valorizzazione e sostenibilità.

Questi parametri sarebbero divisi in quattro aree:

valorizzazione del settore giovanile, con un peso del 50%;

sostenibilità economica, con un peso del 30%;

utilizzo di calciatori formati in Italia, con un peso del 10%;

qualità delle infrastrutture, anch’essa con un peso del 10%.

In concreto, sarebbero premiate le società che fanno giocare Under 23 formati nel club o acquisiti da altre società italiane, che investono nei settori giovanili, che mantengono bilanci sani, che rispettano gli obblighi verso dipendenti, erario e fornitori e che dispongono di stadi di proprietà o in concessione di lungo periodo.

Accanto a questa quota, il testo introduce anche una premialità di almeno il 5% delle risorse audiovisive per i club che presentano bilanci in utile o in pareggio per almeno tre esercizi consecutivi. L’applicazione dei nuovi criteri partirebbe dalla stagione sportiva 2027/28.

Pirateria: il 10% delle sanzioni AGCOM a vivai e impianti

Il provvedimento istituisce presso la FIGC un Fondo per il potenziamento dei settori giovanili e dell’impiantistica sportiva di base. Il Fondo sarebbe alimentato con una quota pari al 10% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’AGCOM in materia di contrasto alla pirateria audiovisiva.

Le risorse sarebbero destinate a investimenti nei settori giovanili, con priorità per società dilettantistiche e realtà operanti in aree svantaggiate, allo sviluppo dei centri federali territoriali, alla realizzazione e all’ammodernamento degli impianti per l’attività giovanile e dilettantistica, alla formazione di allenatori e dirigenti e alla promozione del calcio scolastico e femminile giovanile.

Scommesse: contributo del 2% alla FIGC

Un altro capitolo rilevante riguarda le scommesse sportive. Dal 1° gennaio 2027, per ciascuna scommessa raccolta in Italia su eventi calcistici organizzati dalla FIGC o dalle Leghe professionistiche e dilettantistiche affiliate, i concessionari sarebbero tenuti a versare alla Federazione un contributo pari al 2% dell’importo giocato.

Il contributo verrebbe poi destinato per almeno il 50% allo sviluppo dei settori giovanili, alla formazione e all’utilizzo di calciatori formati in Italia e agli investimenti in impianti sportivi pubblici; per almeno il 30% a programmi di prevenzione e contrasto della ludopatia e dell’abbandono dello sport; per il restante 20% allo sviluppo del calcio femminile e alle scuole calcio gestite da società dilettantistiche.

Il testo prevede che l’operazione avvenga garantendo l’invarianza del gettito per lo Stato, attraverso una riduzione proporzionale dell’aliquota sulle scommesse sportive a quota fissa relative a eventi calcistici.

Agevolazioni per giovani calciatori e nuove tutele assicurative

Il DDL interviene anche sul regime fiscale, contributivo e assicurativo dei calciatori professionisti. Per i lavoratori sportivi subordinati tra i 18 e i 23 anni, con almeno cinque anni – anche non consecutivi – nei settori giovanili di società italiane, viene prevista una riduzione del 30% delle aliquote contributive pensionistiche per i primi cinque anni di attività professionale.

Dal 1° luglio 2027, inoltre, i lavoratori sportivi subordinati nei settori professionistici dovrebbero essere obbligatoriamente assicurati dal datore di lavoro contro gli infortuni derivanti dall’attività sportiva, dalla preparazione atletica e da ogni attività connessa, attraverso polizze private. Le coperture dovrebbero garantire, tra le altre cose, indennità per inabilità temporanea, invalidità permanente, spese mediche e riabilitative e una indennità aggiuntiva in caso di cessazione definitiva dell’attività per infortunio.

Vivai, vincolo sportivo e premi di formazione

Sul fronte della valorizzazione dei vivai, il disegno di legge interviene anche sul vincolo sportivo. Le federazioni e le discipline sportive associate potrebbero istituire, con proprio regolamento, un vincolo a partire dai 12 anni. Il vincolo avrebbe durata biennale, sarebbe rinnovabile per un massimo di quattro anni complessivi e non potrebbe comunque estendersi oltre il compimento del ventesimo anno di età.

Il testo disciplina inoltre il premio di formazione tecnica, prevedendo che venga riconosciuto in caso di primo contratto di lavoro sportivo o primo tesseramento presso una società diversa da quella in cui l’atleta ha svolto il proprio percorso di formazione. Le federazioni dovrebbero adottare o adeguare i regolamenti entro il 30 giugno 2027.

Primavera: almeno dieci calciatori formati in Italia

Per favorire la crescita del bacino di talenti a disposizione della Nazionale, il DDL introduce un obbligo per le società di Serie A e Serie B: nelle liste ufficiali delle partite del campionato Primavera dovrebbero essere inseriti almeno dieci calciatori tra i 15 e i 21 anni formati per almeno tre anni consecutivi presso club italiani, indipendentemente dalla nazionalità.

La violazione dell’obbligo comporterebbe sanzioni sportive, ma anche una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna gara disputata in violazione della norma. Anche questa disposizione si applicherebbe dalla stagione sportiva 2027/28.