Abete o Malagò: il mondo del calcio sceglie il nuovo presidente della FIGC

L’Italia del calcio va al voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC (qui tutto quello che c’è da sapere sul regolamento delle elezioni federali). Mentre il resto del mondo è connesso tra Stati Uniti, Messico e Canada per i primi Mondiali a 48 Nazionali, i riflettori nel nostro Paese sono puntati su Roma dove questa mattina si giocherà la partita tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, i due candidati in corsa per guidare la federazione.

L’atto conclusivo di un percorso che si è innescato subito dopo la debacle in Bosnia e che ha portato alla terza e consecutiva mancata qualificazione degli azzurri al mondiale e alle dimissioni di Gabriele Gravina. E così ora la sfida per raccogliere il suo testimone è tra l’ex presidente del CONI e l’attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti: gli exit poll vedono Malagò favorito, nonostante l’avvicinamento alle urne non sia stato privo di ostacoli. Fra tutti quello del “pantouflage” che, portato avanti da una parte della politica, poneva dei dubbi sull’eleggibilità dell’ex capo dello sport italiano. Ma i pareri chiesti dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi dopo l’interrogazione del senatore della Lega Roberto Marti a Collegio di Garanzia e Anac hanno liberato il campo dai dubbi, dando il via libera a Malagò che ora deve solo concretizzare il vantaggio acquisito sull’avversario.