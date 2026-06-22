FIGC, eletto il consiglio federale: Campoccia, Chiellini e Marotta per la Serie A

L’Assemblea elettiva della FIGC, che dovrà nominare il suo nuovo presidente – uno fra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò –, ha appena nominato i consiglieri federali che saranno in carica fino al termine del quadriennio olimpico iniziato con la presidenza Gravina, dimessosi in seguito alla terza consecutiva mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia.
Sono in totale 16 i consiglieri federali eletti quest’oggi che hanno tutti ottenuto la conferma in blocco da parte dell’Assemblea. Attualmente il Consiglio esprime il seguente numero di candidati per le varie componenti:
- tre per la Lega Serie A
- uno per Lega B
- uno per Lega C
- cinque per la Lega Nazionale Dilettanti
- quattro per i calciatori
- due per gli allenatori
Per la Lega Serie A sono stati confermati Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, Giorgio Chiellini, Director of Strategy Football della Juventus, e Giuseppe Marotta. Di seguito il resto dei consiglieri, divisi per componente di rappresentanza:
Lega Serie B:
- Antonio Gozzi
Lega Serie C:
- Giulio Gallazzi
Lega Nazionale Dilettanti:
- Ilaria Bazzerla
- Giacomo Fantazzini
- Daniele Ortolano
- Sergio Pedrazzini
- Giuliana Tambaro
Assocalciatori:
- Valerio Bernardi
- Davide Biondini
- Umberto Calcagno
- Sara Gama
Assoallenatori:
- Giancarlo Camolese
- Silvia Citta