FIGC, eletto il consiglio federale: Campoccia, Chiellini e Marotta per la Serie A

L’Assemblea elettiva della FIGC, che dovrà nominare il suo nuovo presidente – uno fra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò –, ha appena nominato i consiglieri federali che saranno in carica fino al termine del quadriennio olimpico iniziato con la presidenza Gravina, dimessosi in seguito alla terza consecutiva mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia.

Sono in totale 16 i consiglieri federali eletti quest’oggi che hanno tutti ottenuto la conferma in blocco da parte dell’Assemblea. Attualmente il Consiglio esprime il seguente numero di candidati per le varie componenti: