Ronaldinho è un campione senza età. Sarà tesserato col Ravenna e per una realtà come la nostra è un colpo straordinario”. Lo afferma al telefono con l’ANSA il vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, in merito al prossimo arrivo del 46enne brasiliano nel club di serie C guidato da Ignazio Cipriani. “Nei prossimi giorni ci sarà un evento di presentazione – ha aggiunto Braida – di questo grandissimo personaggio. Giocherà? Lo vedremo, ma non è escluso. Come ripeto, un campione, e lui è un fuoriclasse, non ha età”.