Serie B 2026/2027: il sorteggio del calendario si terrà il 22 luglio ad Ascoli Piceno

La scelta della città marchigiana è maturata a seguito dell’assemblea del 4 giugno scorso, quando erano state aperte le candidature per ospitare l’evento. Tra le due proposte pervenute, la Lega ha optato per la «Città del Travertino», realtà che porta con sé un patrimonio rinascimentale di primo piano, con Piazza del Popolo a fare da simbolo dell’identità urbana del capoluogo piceno.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato la sede e la data della cerimonia di sorteggio del calendario per il prossimo campionato: appuntamento il 22 luglio ad Ascoli Piceno , che ospiterà così il primo atto ufficiale della stagione 2026/2027, la numero 95 nella storia della serie cadetta.

La pratica di abbinare il sorteggio del calendario a una cornice storica e culturale di pregio è ormai una tradizione consolidata della Lega Serie B. L’anno scorso fu Mantova a fare gli onori di casa, con Palazzo Te a fare da sfondo alla presentazione. La filosofia è quella di trasformare l’appuntamento in qualcosa che va oltre il mero atto sportivo: disegnare, stagione dopo stagione, una mappa della bellezza italiana.

«Svelare il nuovo campionato in cornici storiche d’eccellenza dimostra come la Lega Serie B voglia legare la passione sportiva all’orgoglio del territorio», ha dichiarato il presidente Paolo Bedin, che ha poi ringraziato l’Ascoli Calcio nella persona del presidente Bernardino Passeri e l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Marco Fioravanti per aver accolto con entusiasmo l’opportunità.

Soddisfazione anche dalle istituzioni locali. «Per Ascoli Piceno è motivo di grande orgoglio ospitare un appuntamento così prestigioso», ha detto il sindaco Fioravanti, sottolineando come la scelta della Lega rappresenti un riconoscimento al patrimonio storico e architettonico della città nonché alla sua vocazione sportiva. L’evento, ha aggiunto, contribuirà a promuovere l’immagine delle «Cento Torri» su scala nazionale.

Dal fronte societario, il presidente dell’Ascoli Calcio Passeri ha letto nella designazione anche un riconoscimento per la stagione appena conclusa, quella del ritorno in Serie B: «Scegliere la nostra città come sede istituzionale è un motivo di orgoglio per tutto il territorio, un merito condiviso anche dalla stessa città e i suoi abitanti». Orario e location esatta dell’evento saranno comunicati nei prossimi giorni.