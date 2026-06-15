Mondiali 2026 oggi in tv: partite, orari italiani e dove vederle il 15 giugno

Il calendario di oggi prevede sfide dei gruppi G ed H, con in campo anche Spagna, Belgio, Capo Verde, Egitto, Arabia Saudita e Uruguay. Tutti gli orari indicati sono italiani.

Prosegue il programma della fase a gironi dei Mondiali 2026, con una giornata che si allunga fino alla notte italiana tra lunedì 15 e martedì 15 giugno . Dopo le prime gare del torneo, la Coppa del Mondo entra nel vivo con partite distribuite su più fasce orarie, a causa del fuso tra Italia, Stati Uniti, Messico e Canada.

Mondiali 2026 – Le partite di oggi 15 giugno

La prima gara in programma nella giornata italiana sarà quella tra la Spagna e la novità assoluta di Capo Verde, valida per il gruppo G: qui gli spagnoli appaiono decisamente come i grandi favoriti. In serata spazio invece a Belgio-Egitto, sfida del gruppo G.

Il programma del 15 giugno:

ore 19.00: Spagna-Capo Verde , gruppo H, su DAZN;

, gruppo H, su DAZN; ore 22.00: Belgio-Egitto, gruppo G, su DAZN e Rai.

Le partite nella notte tra il 15 e il 16 giugno

Il programma dei Mondiali proseguirà poi nella notte italiana, con due partite a mezzanotte e alle 3 del mattino. La prima è Arabia Saudita-Uruguay, mentre a seguire ci sarà Iran-Nuova Zelanda, prima di chiudere la sessione e tornare in campo nella serata del 16 giugno, con l’esordio della Francia.

Il programma della notte tra 15 e 16 giugno:

ore 24.00: Arabia Saudita-Uruguay , gruppo H, su DAZN;

, gruppo H, su DAZN; ore 3.00: Iran-Nuova Zelanda, gruppo G, su DAZN.

Partite Mondiale oggi – Il programma completo con gli orari italiani

Nel complesso, considerando anche la notte tra 15 e 16 giugno, le partite da seguire sono cinque:

Spagna-Capo Verde, ore 19.00;

Belgio-Egitto, ore 22.00;

Arabia Saudita-Uruguay, ore 24.00;

Iran-Nuova Zelanda, ore 3.00;

Il calendario conferma una delle caratteristiche principali di questa edizione dei Mondiali: partite distribuite lungo tutta la giornata italiana, con diverse gare collocate in piena notte o nelle prime ore del mattino. Una conseguenza inevitabile dell’organizzazione del torneo tra Stati Uniti, Canada e Messico

Dove vedere le partite dei Mondiali 2026 oggi

Per quanto riguarda la copertura televisiva, DAZN trasmette tutte le partite dei Mondiali 2026. La Rai, invece, propone una selezione di gare in chiaro. Nel programma tra il 15 e il 16 giugno, la partita visibile anche sulla Rai è Belgio-Egitto, in calendario alle ore 21.00 del 15 giugno.