L'avvicendamento Comolli-Carnevali non scalda la Borsa: titolo Juve a +1,9%

Dopo le anticipazioni della giornata di ieri, questa mattina la Juventus ha ufficializzato le dimissioni di Damien Comolli dal ruolo di amministratore delegato. Il dirigente francese e il club hanno raggiunto un’intesa per separarsi – con buonuscita di 850mila euro per l’ex Tolosa e la rinuncia del club alla restituzione del bonus alla firma –, con la società piemontese che ha deciso di puntare su Giovanni Carnevali, in arrivo dal Sassuolo.

Una scelta in controtendenza rispetto a Comolli, che tuttavia non ha prodotto reazioni particolarmente forti in Borsa. La seduta odierna, infatti, si è chiusa con il titolo della Juventus in crescita dell’1,89% a quota 2,152 euro per azione e una capitalizzazione di mercato pari a 897 milioni di euro.