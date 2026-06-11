I Mondiali FIFA 2026 si aprono con una novità assoluta nella storia della competizione: per la prima volta non ci sarà un’unica cerimonia d’apertura, ma tre show distinti in tre Paesi diversi. Un formato inedito che riflette la natura straordinaria di questo torneo, ospitato congiuntamente da Messico, Canada e Stati Uniti con 48 squadre partecipanti e 104 partite in programma.

A coordinare le tre cerimonie è il produttore Marco Balich, già responsabile di alcune aperture olimpiche, come Milano Cortina 2026. I tre show avranno un filo conduttore comune, ovvero l’unità attraverso le differenze culturali, declinato poi in modo specifico per ciascun Paese ospitante.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle cerimonie d’apertura dei Mondiali 2026.