I Mondiali FIFA 2026 si aprono con una novità assoluta nella storia della competizione: per la prima volta non ci sarà un’unica cerimonia d’apertura, ma tre show distinti in tre Paesi diversi. Un formato inedito che riflette la natura straordinaria di questo torneo, ospitato congiuntamente da Messico, Canada e Stati Uniti con 48 squadre partecipanti e 104 partite in programma.
A coordinare le tre cerimonie è il produttore Marco Balich, già responsabile di alcune aperture olimpiche, come Milano Cortina 2026. I tre show avranno un filo conduttore comune, ovvero l’unità attraverso le differenze culturali, declinato poi in modo specifico per ciascun Paese ospitante.
Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle cerimonie d’apertura dei Mondiali 2026.
Città del Messico, giovedì 11 giugno
Il fischio d’inizio dell’intera manifestazione spetta al Messico. Questa sera, giovedì 11 giugno, novanta minuti prima della partita inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica, l’Estadio Azteca – ribattezzato Estadio Banorte per l’occasione – ospiterà uno spettacolo della durata di circa sedici minuti e trenta secondi.
Sul palco saliranno artisti latini come Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Tyla. Inoltre, Shakira con Burna Boy e il tenore italiano Andrea Bocelli.
Il concept visivo si ispira al papel picado, la tecnica artigianale messicana di decorazioni in carta ritagliata, affiancata da performance di artisti indigeni. Le autorità di Città del Messico hanno dichiarato la giornata festiva, con scuole chiuse e incentivi al lavoro da remoto per agevolare l’afflusso allo stadio.
Toronto, venerdì 12 giugno
Il giorno successivo la scena si sposta in Canada, al Toronto Stadium, per la storica prima partita casalinga della nazionale maschile canadese in una fase finale di Coppa del Mondo. L’avversaria è la Bosnia-Erzegovina, per una sfida che avrebbe altrimenti visto l’Italia protagonista. Appuntamento alle 15 locali (21 italiane).
La cerimonia, della durata di circa tredici minuti, utilizzerà il concetto di mosaico culturale per raccontare la diversità del Paese da una costa all’altra, con riferimenti visivi alla natura canadese: boschi, aceri rossi, bisonti.
Tra gli artisti confermati figurano Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince, Elyanna, Vegedream, Nora Fatehi e DJ Sanjoy.
Los Angeles, venerdì 12 giugno
Sempre il 12 giugno, ma con inizio alle 18 locali (per noi le 3 del 13 giugno), Los Angeles chiude il trittico inaugurale prima della sfida tra Stati Uniti e Paraguay.
La cerimonia californiana punta su un lineup di richiamo globale: Katy Perry, Future, Anitta, LISA (ex BLACKPINK), Rema e Tyla. La scelta degli artisti rispecchia la varietà delle diaspore presenti nel Paese, con un’estetica luminosa pensata per amplificare l’impatto televisivo internazionale.